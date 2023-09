Im Halbfinale der Basketball-WM kommt es zum Duell zwischen Team USA und Deutschland. Alle Informationen zu der Übertragung des WM-Spiels und wo Ihr die Halbfinalpartie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Traum des DBB-Teams vom WM-Triumph lebt! Deutschland steht bei der Basketball-WM 2023 aktuell im Halbfinale und begegnet am heutigen Freitag, den 8. September, um 14.40 Uhr dem Team USA. Gespielt wird die Halbfinalpartie in der Mall of Asia Arena in Manila.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos! Hier anmelden.

Sechs Spiele, sechs Siege: So liest sich die Bilanz des DBB-Teams vor dem heutigen Halbfinale gegen die USA. Am vergangenen Mittwoch stand Deutschland bei der Basketball-WM jedoch kurz vor seiner ersten Niederlage und damit vor dem WM-Aus. Dennis Schröder erwischte gegen die Letten einen schwachen Tag, vor allem dank der Wagner-Brüder siegte das Team von Gordon Herbert dennoch knapp gegen Lettland mit 81:79.

Und auf das DBB-Team wartet heute ein äußerst schwerer Gegner. Die USA, die in der Historie bereits fünf Mal den WM-Titel gewannen, bieten eine starke Mannschaft auf, auch wenn die absoluten Topstars der NBA dem Team von Headcoach Steve Kerr fehlen. Wie treten Mikal Bridges, Anthony Edwards und Co. heute gegen Deutschland auf?

Team USA vs. Deutschland heute live, Übertragung: Basketball WM Halbfinale im TV, Livestream und Liveticker - Das Halbfinale im Überblick

Termin Team 1 Team 2 Runde Fr., 8.09., 10.45 Uhr Serbien Kanada Halbfinale Fr., 8.09., 14.40 Uhr USA Deutschland Halbfinale

Team USA vs. Deutschland heute live, Übertragung: Basketball WM Halbfinale im TV und Livestream

MagentaSport überträgt das WM-Halbfinale zwischen den USA und Deutschland heute live im Free-TV! Der TV-Sender zeigt die Basketball-WM in diesem Jahr exklusiv, die Partien des DBB-Team könnt Ihr auf MagentaSport zudem kostenlos verfolgen.

Der Sender der Telekom zeigt das heutige Duell live und in voller Länge ab 13.45 Uhr im TV. Im Livestream seht Ihr die Übertragung des Senders alternativ in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

Für ein MagentaSport-Abo zahlt Ihr 12,95 Euro je Monat im Jahr, das Monats-Abo kostet hingegen 19,95 Euro pro Monat. Ihr seid Kunden bei der Telekom? Dann kostet Euch das MagentaSport-Abo nur 12,95 Euro (Monatsabo) oder 7,95 Euro im Monat (Jahresabo).

Team USA vs. Deutschland heute live, Übertragung: Basketball WM Halbfinale im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Team USA vs. Deutschland heute live, Übertragung: Basketball WM Halbfinale im Liveticker

Das Duell zwischen den USA und Deutschland könnt Ihr am heutigen Tag hier bei SPOX im Liveticker erleben. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Halbfinalbegegnung. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

