Basketball-WM: "Donnerwetter in Manila!" Die internationalen Pressestimmen zum Sieg von Deutschland gegen Team USA

Deutschland schafft im Halbfinale der Basketball-WM die große Sensation, schlägt Team USA und steht erstmals im Endspiel. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.

USA

CNN: "Das Team USA ist bei der FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft mit einer schockierenden 113:111-Niederlage im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden. Die USA galten als haushoher Favorit auf den Gewinn der Weltmeisterschaft und reisten mit einer starken Mannschaft auf die Philippinen. Nach einer enttäuschenden Leistung wurden die USA jedoch Opfer einer großen Enttäuschung."

New York Times: "Als am Freitagabend die Schlusssirene ertönte, wirkten die amerikanischen Spieler niedergeschlagen. Die Hände in den Hüften. Trikots über den Gesichtern. Hängende Schultern. Ungläubige Gesichter, als sie sahen, wie die deutschen Spieler auf dem Spielfeld herumsprangen und sich umarmten."

Sports Illustrated: "Deutschland demütigt die USA im Basketball-WM-Halbfinale."

ABC: "Bei dieser Weltmeisterschaft wird es keine Goldmedaille für die USA geben. Und zum zweiten Mal in Folge könnte es beim größten Turnier der FIBA überhaupt keine Medaille für die Amerikaner geben. Stattdessen ist es Deutschland, das an der Schwelle zum Weltmeistertitel steht."

AP: "Deutschland hat die größte Überraschung seiner Basketballgeschichte geschafft. Kaum jemand schien es zu bemerken."

ESPN: "Als das Team USA seinen Kader zusammenstellte und seinen Spielplan für diesen Weltcup-Zyklus beschloss, ging es eine Wette ein. Es war eine vernünftige Wette, und die Amerikaner setzten alles daran, sie zu gewinnen, aber in Wirklichkeit wussten sie, dass sie sich angreifbar machten."