Das DBB-Team trifft am heutigen Tag im Halbfinale der Basketball-WM 2023 auf die USA. Doch wer zeigt /überträgt die Partie von Deutschland bei der Weltmeisterschaft heute live im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antwort.

Am heutigen Freitag, den 8. September, bekommt es das DBB-Team bei der Basketball-WM mit Team USA zu tun. Die Halbfinalpartie startet um 14.40 Uhr deutscher Zeit in der Mall of Asia Arena in Manila.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Deutschland zeigte bei der Basketball-WM bislang eine beeindruckende Leistung. Ungeschlagen ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in das Halbfinale der Weltmeisterschaften eingezogen. Nach starken Auftritten in der Zwischenrunde gegen Georgien und Slowenien mussten sich Dennis Schröder und Co. im Viertelfinale gegen Lettland jedoch ganz schön strecken. Mit 81:79 gewann Deutschland gegen die Letten und buchte so denkbar knapp das Ticket für das Halbfinale.

Deutliche weniger Mühe hatte dagegen das Team USA beim Erreichen des WM-Halbfinals. Mit 100:63 fegten die US-Amerikaner im Viertelfinale über Italien hinweg. Die Amerikaner sind jedoch keineswegs unschlagbar. In der Zwischenrunde zeigte das Litauen, das die Truppe von USA-Coach Steve Kerr in der Overtime besiegte. Die USA geht am heutigen Tag dennoch als Favorit in das Duell gegen Deutschland.

Deutschland bei Basketball WM 2023 heute live im Free-TV: Wer zeigt/ überträgt Team USA vs. DBB im TV und Livestream? - Die Infos

Event: Basketball-WM, Halbfinale

Basketball-WM, Halbfinale Spiel: USA vs. Deutschland

USA vs. Deutschland Datum: 8. September 2023

8. September 2023 Start: 14.40 Uhr

14.40 Uhr Spielort: Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen)

Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen) Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport- App , magentasport.de

App Liveticker: SPOX

Führt Dennis Schröder das DBB-Team ins WM-Finale?

Deutschland bei Basketball WM 2023 heute live im Free-TV: Wer zeigt/ überträgt Team USA vs. DBB im TV und Livestream?

Die Halbfinalpartie bei der Basketball WM 2023 könnt Ihr am heutigen Tag live und in voller Länge im Free-TV verfolgen! MagentaSport zeigt das Spektakel im TV sowie im kostenlosen Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App. Der TV-Sender startet um 13.45 Uhr mit seiner Übertragung.

Sämtliche Spiele der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 überträgt der TV-Sender der Telekom live und vollumfänglich, die Begegnungen mit deutscher Beteiligung zeigt MagentaSport zudem kostenlos.

Für ein Abonnement bei MagentaSport zahlt Ihr monatlich 19,95 Euro für das Monatsabo oder 12,95 Euro je Monat im Jahr. Wenn Ihr bereits Kunden bei der Telekom seid, kostet Euch ein MagentaSport-Abo hingegen 12,95 Euro (Monatsabo) oder 7,95 Euro (Jahresabo) monatlich.

Deutschland bei Basketball WM 2023 heute live im Free-TV: Wer zeigt/ überträgt Team USA vs. DBB im TV und Livestream? - Das Halbfinale im Überblick

Termin Team 1 Team 2 Runde Fr., 8.09., 10.45 Uhr Serbien Kanada Halbfinale Fr., 8.09., 14.40 Uhr USA Deutschland Halbfinale

SPOX verfolgt das Halbfinalspiel zwischen Deutschland und den USA heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir hakten Euch über alle Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Basketball WM: Die vergangenen Sieger im Überblick