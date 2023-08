Basketball-WM: Team USA für Dirk Nowitzki nicht "unschlagbar"

Die USA gelten vor der WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen als Top-Favorit. Dirk Nowitzki glaubt dennoch, dass das Team mit zahlreichen NBA-Stars zu schlagen ist.

"Ich glaube nicht, dass die Mannschaft total unschlagbar ist", sagte im Vorfeld des USA Showcase Cup in Abu Dhabi, an dem neben Team USA auch Griechenland sowie die deutsche Nationalmannschaft teilnehmen werden. "Sie haben einen guten Kader dabei. Da sind super interessante junge talentierte Leute dabei. Man muss sehen, wie sie sich auf FIBA-Basketball umstellen können. Manchmal ist das schwer", sagte Nowitzki.

Kein einziger Spieler im Kader hat zuvor schon einmal an einem großen FIBA-Turnier im Herrenbereich teilgenommen, allerdings waren viele der nominierten Spieler bereits auf Juniorenlevel für die USA aktiv. Superstars wie LeBron James, Kevin Durant oder Stephen Curry sucht man vergeblich, Bobby Portis und Josh Hart sind mit 28 Jahren bereits die ältesten Spieler im Kader.

Eine gewisse Star-Power weist der Kader dennoch auf, mit Anthony Edwards, Tyrese Haliburton sowie Jaren Jackson Jr. tummeln sich drei All-Stars im Kader, dazu wurde auch Brandon Ingram schon einmal für das Showspiel nominiert. Hier gibt es Team USA im Kadercheck.

Dirk Nowitzki: Großes Lob für DBB-Team

Die USA treffen am Sonntag in Abu Dhabi auf Deutschland (ab 18 Uhr). Das DBB-Team hofft selbst auf eine Medaille, was auch Nowitzki nicht ausschließen möchte. "Im Endeffekt haben wir gezeigt, dass wir mit den besten Ländern der Welt mitspielen können. Alle sind nochmal ein Jahr älter. Die Rollenverteilung war super", befand Nowitzki, der 2002 Teil der Mannschaft war, welche die einzige deutsche Medaille bei einer Weltmeisterschaft gewann.

Im Vorjahr holte das DBB-Team bei der Heim-EM in Berlin zumindest Bronze, Kapitän Dennis Schröder wurde in der Folge in das Team des Turniers gewählt.

Team USA: Das Depth Chart für die WM 2023