Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Basketball WM im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland startet gegen Japan heute Mission Edelmetall bei der Basketball-WM 2023. Wo Ihr das Auftaktspiel des DBB-Teams im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im ersten Spiel der 19. Basketball-Weltmeisterschaft trifft Deutschland auf Co-Gastgeber Japan. Zur Sache geht es in Okinawa im Süden Japans, der Tip-Off ist für 14.10 Uhr angesetzt.

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Gruppe E im Überblick

Neben Japan bekommt es Deutschland in Gruppe E auch mit einem der Favoriten auf eine Medaille, Australien, zu tun. Das Team um die NBA-Spieler Patty Mills, Matisse Thybulle und Joe Ingles konnte schon bei den Olympischen Spielen Bronze holen, jetzt ist noch Jungstar Josh Giddey dazugestoßen.

Rang Team Punkte 1 Deutschland - Finnland - Australien - Japan -

Aber wo könnt Ihr das Spiel der Deutschen gegen Japan denn nun im TV und Livestream sehen? Das verrät SPOX.

© imago images Deutschland trifft zum Auftakt auf Japan.

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Basketball WM im TV und Livestream

Wie schon bei der EM im vergangenen Jahr besitzt auch bei der Weltmeisterschaft MagentaSport die Rechte am gesamten Turnier. Und das Beste: Der Dienst der Telekom strahlt alle Spiele des DBB-Teams vollkommen gratis aus - so auch den Auftakt gegen Japan. Die Vorberichte beginnen um 13 Uhr, also eine gute Stunde vor dem Anwurf. Folgendes Team ist am Start:

Kommentar: Michael Körner

Moderation: Jan Lüdeke

Experten: Pascal Roller & Per Günther

Reporter vor Ort: Benni Zander

Ihr möchtet auch die Spiele der anderen Nationen sehen? Dann müsst Ihr ein Abo bei MagentaSport abschließen. So viel kostet der Service:

Kundinnen und Kunden der Telekom : Jahresabo (monatlich 7,95 Euro) oder Monatsabo (12,95 Euro)

: Jahresabo (monatlich 7,95 Euro) oder Monatsabo (12,95 Euro) Keine Kundinnen und Kunden der Telekom: Jahresabo (monatlich 12,95 Euro) oder Monatsabo (19,95 Euro)

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Basketball WM im Liveticker

Wenn das DBB-Team bei der Weltmeisterschaft gefragt ist, lassen wir Euch natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen und versorgen Euch in unserem Liveticker mit minütlichen Updates zur Partie.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Japan.

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Datum: 25.08.2023

25.08.2023 Tip-off: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Spielort: Okinawa Arena, Okinawa (Japan)

Okinawa Arena, Okinawa (Japan) Übertragung im Pay-TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Japan heute live, Übertragung: Der Kader des DBB-Teams