Das DBB-Team muss bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen auf Maxi Kleber verzichten. Warum, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In weniger als einem Monat, am 25. August, wird in Japan, Indonesien und auf den Philippinen die 19. Basketball-Weltmeisterschaft eröffnet. Die deutsche Nationalmannschaft hat nach der erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Jahr nun bei der WM einiges vor, muss jedoch ohne einen Schlüsselspieler auskommen. Maxi Kleber von den Dallas Mavericks wird nicht am Turnier teilnehmen.

Im Folgenden erfahrt Ihr den Grund für sein Fehlen.

Basketball WM 2023, Deutschland: Warum steht Maxi Kleber nicht im Kader?

Anders als vielleicht angenommen, wird Maxi Kleber nicht aufgrund einer Verletzung die WM in Asien verpassen. Vielmehr liegt der Grund bei einem öffentlichen Zoff mit Team-Kapitän Dennis Schröder. Dieser hatte im Podcast "Got Nexxt" kritisiert, dass Kleber die EM 2022 ausgelassen habe und allgemein sein fehlendes "Commitment" bemängelt. "Wenn du dich nicht committet hast - das war eigentlich die Message für uns alle - dann bist du nächstes Jahr auch nicht dabei", sagte Schröder.

© getty Maxi Kleber wird nicht an der WM teilnehmen.

Daraufhin entschied sich Kleber die WM abzusagen. "Die jüngsten unglücklichen und unangebrachten öffentlichen Äußerungen über mich haben zu 100 Prozent deutlich gemacht, dass ich im Nationalteam nicht uneingeschränkt willkommen bin", sagte er dem Fachmagazin BIG. Zudem sei es nicht sein Ziel gewesen, "die gute Chemie im Team des letzten Sommers zu zerstören".

Es gab noch Versuche vom Deutschen Basketball Bund (DBB), die Situation mit Gesprächen, an der auch Bundestrainer Gordon Herbert, Vizepräsident Armin Andres und Co-Kapitän Johannes Voigtmann beteiligt waren, zu retten - jedoch vergebens.

"Letztlich hat sich Maximilian Kleber so entschieden, wie er es in seinem Statement zum Ausdruck gebracht hat. Dem ist nichts hinzuzufügen", hieß es abschließend.

Der vorläufige 18-Mann-Kader:

Spieler Alter Team Position Isaac Bonga 23 FC Bayern München GUARD Justus Hollatz 22 Olimpija Ljubljana (Slowenien) GUARD David Krämer 26 Fundacion CB Gran Canaria (Spanien) GUARD Maodo Lo 30 Olimpia Milano (Italien) GUARD Andreas Obst 27 FC Bayern München GUARD Dennis Schröder 29 Toronto Raptors (Kanada) GUARD Nick Weiler-Babb 27 FC Bayern München GUARD Oscar da Silva 24 FC Barcelona (Spanien) FORWARD Niels Giffey 32 FC Bayern München FORWARD Louis Olinde 25 zuletzt Alba Berlin FORWARD Christian Sengfelder 28 Telekom Baskets Bonn FORWARD Franz Wagner 21 Orlando Magic (USA) FORWARD Leon Kratzer 26 Paris Basketball (Frankreich) CENTER Daniel Theis 31 Indiana Pacers (USA) CENTER Johannes Thiemann 29 Alba Berlin CENTER Johannes Voigtmann 30 Olimpia Milano (Italien) CENTER Moritz Wagner 26 Orlando Magic (USA) CENTER Jonas Wohlfarth-Bottermann 33 Hamburg Towers CENTER

Deutschland: Der DBB-Fahrplan bis zur WM