Basketball EM Frauen mit Deutschland: Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Die deutschen Basketballerinnen nehmen an der Europameisterschaft 2023 in Israel und Slowenien teil. Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream - hier gibt es die wichtigsten Infos zum Turnier.

Während sich die Männer auf die Basketball-Weltmeisterschaft im August vorbereiten, bestreiten die Basketballerinnen in Israel und Slowenien die Europameisterschaft. Auch die deutsche Nationalmannschaft konnte sich für das Großereignis qualifizieren.

Basketball EM Frauen mit Deutschland: Termine, Zeitplan, Teilnehmer

Am Turnier, das am Mittwoch, den 15. Juni eröffnet wurde, nehmen insgesamt 16 Nationen teil. Diese wurden in einer Auslosung auf vier Vierer-Gruppen aufgeteilt. Das DBB-Team wurde dabei der Gruppe C zugelost, wo die Gegner Frankreich, Slowenien und Großbritannien heißen.

© getty Die DBB-Frauen treffen in der Gruppe C auf Großbritannien, Slowenien und Frankreich.

Zwei der vier Gruppen bestreiten ihre Vorrundenspiele in Tel Aviv (Israel) - dabei handelt es sich um die Gruppen A und B -, die anderen - die Gruppen C und D - sind in Ljubljana (Slowenien) im Einsatz.

Basketball EM Frauen mit Deutschland: Termine, Zeitplan

Die Vorrundenspiele finden vom 15. bis 18. Juni statt. Deutschlands Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Am 15. Juni trifft das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis auf Frankreich, am 16. Juni geht es gegen Gastgeber Slowenien, ehe am 18. Juni gegen Großbritannien das letzte Vorrundenspiel bestritten wird.

Datum Uhrzeit Begegnung Ort 15.6. 20.45 Uhr Deutschland - Frankreich Ljubljana, Slowenien 16.6. 18.00 Uhr Deutschland - Slowenien Ljubljana, Slowenien 18.6. 12.15 Uhr Deutschland - Großbritannien Ljubljana, Slowenien

Nach der Gruppenphase geht es mit der K.o.-Phase weiter. Für diese qualifizieren sich die vier Gruppenersten direkt, während die Gruppenzweiten und Gruppendritten in einer Viertelfinal-Qualifikation um die anderen vier Tickets kämpfen. Darauf folgt der übliche K.o.-Verlauf mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Zudem sind auch Platzierungsspiele für die Plätze 3, 5 und 7 geplant. Das Finale steigt am 25. Juni in Ljubljana statt.

Runde Datum Vorrunde 15. bis 18. Juni Qualifikationsspiele für Viertelfinale 19. und 20. Juni Viertelfinale 22. Juni Halbfinale 24. Juni Finale 25. Juni

Basketball EM Frauen mit Deutschland: Teilnehmer

Gruppe A (Tel Aviv) Gruppe B (Tel Aviv) Gruppe C (Ljubljana) Gruppe D (Ljubljana) Montenegro Belgien Deutschland Türkei Griechenland Italien Großbritannien Slowakei Lettland Tschechien Slowenien Ungarn Spanien Israel Frankreich Serbien

Basketball EM Frauen mit Deutschland: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Basketball-EM der Frauen hat sich Magenta Sport gesichert. Der Anbieter der Telekom überträgt alle Spiele der deutschen Auswahl live und kostenlos. Dazu werden pro Spieltag eine Top-Partie, das komplette Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das EM-Finale angeboten.