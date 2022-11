Basketball: Bayern München verpflichtet EM-Held Niels Giffey

Tagelang hatte es sich angedeutet, nun ist der Wechsel perfekt: Nationalspieler Niels Giffey, Bronzemedaillengewinner bei der Heim-EM, wechselt zu Bayern München und kehrt damit in die Basketball Bundesliga (BBL) zurück. Der 31-Jährige kommt vom spanischen Erstligisten UCAM Murcia, beim Vizemeister unterschrieb Giffey bis 2025.

"Das ist natürlich ein spezieller Schritt für mich und auch ein emotionaler, den ich lange durchdacht habe", sagte der Berliner: "Aber München ist jetzt eine sehr gute Option für mich, auch wegen der längerfristigen Perspektive."

Er freue sich besonders darauf, mit den Nationalspielern Paul Zipser, Nick Weiler-Babb, Isaac Bonga und Andreas Obst aufzulaufen, "die ich gut kenne. Deshalb wusste ich, dass es hier einen guten Kern gibt, auch das war ein Grund für meine Entscheidung."

Der 92-malige Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer von Tokio war im Vorjahr von seinem Heimatklub Alba Berlin nach Litauen zu Zalgiris Kaunas gewechselt. Während der EM war der Forward vertragslos und wechselte nach dem Turnier zu Murcia, wo sein Vertrag jetzt aufgelöst wurde.

Am Montagabend nahm Neuzugang Giffey, zweimaliger College-Champion in den USA, erstmals am Teamtraining im Münchner Audi Dome teil.