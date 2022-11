Basketball: EM-Held Niels Giffey offenbar vor Wechsel zu Bayern München

Mit Andreas Obst und Nick Weiler-Babb tragen bereits zwei EM-Helden das Trikot des FC Bayern Basketball. Nun kommt angeblich mit Niels Giffey ein dritter Bronzemedaillengewinner hinzu.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Small Forward in der kommenden Woche einen Vertrag über mindestens zwei Jahre in München unterschreiben. Der 31-Jährige, der sich erst Mitte Oktober dem spanischen Erstligisten CB Murcia angeschlossen hatte, macht demnach von einer Ausstiegsklausel Gebrauch.

Giffey spielte im Nachwuchs und anschließend von 2014 bis 2021 für die Profis von Alba Berlin. 2021 zog es ihn nach Litauen zu Zalgiris Kaunas, wo er eine unglückliche Saison erlebte.

Nach einem kurzen Intermezzo in Spanien schließt sich der 92-malige deutsche Nationalspieler nun also wohl den Bayern an. Die Nachverpflichtung dürfte mit dem holprigen Saisonstart der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri zusammenhängen.

Zwar ist Bayern mit vier Siegen aus fünf Spielen in der Bundesliga auf Kurs. In der Euroleague hagelte es zum Auftakt aber fünf Niederlagen in Serie. Erst am Donnerstag gelang beim 81:78 gegen Anadolu Efes Istanbul der erste Erfolg.