BBL: Erste Niederlage für Bayern München - Bonn gewinnt erneut

Die Telekom Baskets Bonn stehen in der Basketball Bundesliga (BBL) weiterhin makellos da - und haben damit sogar dem deutschen Vizemeister Bayern München etwas voraus. Die Baskets holten am Samstag ihren dritten Sieg im dritten Spiel, beim punktlosen Schlusslicht Löwen Braunschweig gab es ein 79:72 (40:36).

Die Bayern dagegen gingen in ihrem bereits vierten Spiel erstmals als Verlierer vom Platz, bei den Hamburg Towers setzte es ein 78:81 (69:69, 37:32) nach Verlängerung.

Damit sortieren sich die Münchner vorerst nicht nur hinter Bonn ein: Auch Meister Alba Berlin und der überraschend starke Aufsteiger Rostock Seawolves haben bislang dreimal gespielt und dabei dreimal gewonnen.

Die Bayern erlebten in Hamburg ein wildes Auf und Ab, gaben das erste und das dritte Viertel jeweils deutlich ab, gewannen aber den zweiten und vierten Abschnitt. In der Verlängerung ging es dann eng zu, die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri scheiterte am Ende vor allem an Hamburgs überragendem Point Guard Kendale McCullum, der auf 31 Punkte kam.

Sein Gegenüber Cassius Winston war mit 25 Zählern bester Werfer der Münchner.

Bei den Bonnern ragte in Braunschweig Leon Kratzer heraus. Der Center, von Bundestrainer Gordon Herbert erst kurz vor der erfolgreichen Heim-EM im September aus dem deutschen Kader gestrichen, kam auf 24 Punkte und 7 Rebounds.