BBL: Alba Berlin besiegt frechen Aufsteiger Rostock - Bayern auf Kurs

Alba Berlin hat im unerwarteten BBL-Topspiel seine Vormachtstellung zementiert. Beim bis dato ungeschlagenen Aufsteiger Rostock Seawolves gewann der Titelverteidiger deutlich mit 104:70 (46:36) und übernahm am fünften Spieltag mit dem fünften Sieg die Tabellenführung.

In einer einseitigen Begegnung setzten sich die Berliner angeführt von ihrem Topscorer Yanni Wetzell (19 Punkte) bereits im ersten Viertel ab. Echte Spannung kam nie auf.

Bayern München liegt zumindest in der Liga auf Kurs. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri, die in der EuroLeague ihre bisherigen fünf Partien verloren hat, besiegte die Hakro Merlins Crailsheim mit 88:77 (49:40) und verbuchte am fünften Spieltag den vierten Sieg.

Nationalspieler Andreas Obst ragte bei den Bayern mit 25 Punkten heraus, der frühere NBA-Spieler Isaac Bonga verbuchte bei seinem Debüt sechs Punkte und acht Rebounds.

Ebenfalls vier Siege weisen die MHP Riesen Ludwigsburg nach dem 89:86 (40:36) bei den Würzburg Baskets auf. Im Kellerduell setzten sich die Löwen Braunschweig bei den Fraport Skyliners mit 61:59 (30:22) durch.