Basketball: Bayern verpatzen EuroLeague-Auftakt

Nach dem erfolgreichen Start in der Bundesliga haben die Basketballer von Bayern München zum Auftakt in der EuroLeague einen herben Dämpfer kassiert. Gegen den türkischen Meister Fenerbahce Istanbul unterlag die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri in eigener Halle deutlich mit 62:74 (34:40).

Dabei lief der letztjährige Viertelfinalist nach einem 0:7-Start einem permanenten Rückstand hinterher, auf Münchner Seite stemmten sich vor allem Othello Hunter (18 Punkte) und Nationalspieler Nick Weiler-Babb (12) gegen die Niederlage.

Für den deutschen Doublesieger Alba Berlin geht es am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) zum Start in der EuroLeague gegen den serbischen Rekordmeister Partizan Belgrad.