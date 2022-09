EuroBasket 2022, Tag 1: Spanien startet mit Kantersieg - was machen Doncic und Co.?

Am ersten Tag der Basketball-Europameisterschaft hat der frühere Champion Spanien einen Einstand nach Maß gefeiert. Ebenfalls siegreich war die Auswahl Bosniens und Herzegowinas. Gelingt auch Topfavorit Slowenien ein erfolgreicher Start ins Turnier?

JETZT im LIVETICKER: Slowenien vs. Litauen

Spanien, der Europameister von 2009, 2011 und 2015, deklassierte die Auswahl Bulgariens in Tiflis mit 114:87. Bosnien-Herzegowina gewann gegen Ungarn in der Kölner Lanxess Arena mit 95:85.

Am ersten Spieltag treffen außerdem die Türkei und Montenegro aufeinander. Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt der deutschen Mannschaft, die am Abend in Köln auf Frankreich trifft.

EuroBasket: Die Ergebnisse des Tages

Team 1 Team 2 Ergebnis Spanien Bulgarien 114:87 Bosnien-Herzegowina Ungarn 95:85 Türkei Mazedonien 72:68 Slowenien Litauen Livestream bei MagentaSport Belgien Georgien Livestream bei MagentaSport Deutschland Frankreich 20.45 Uhr im LIVETICKER & MagentaSport

