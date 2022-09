Bundestrainer Herbert lobt Doncic: "Würde bezahlen, um ihn zu sehen"

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat vor dem EM-Duell mit Titelverteidiger Slowenien von dessen Superstar Luka Doncic geschwärmt. "Er ist jemand, für den man bezahlen würde, um ihn zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich lieber Leon Draisaitl beim Eishockey spielen zuschauen würde oder ihm beim Basketball, aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag", sagte der aus dem eishockeyverrückten Kanada stammende Coach am Montag.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket gibt es live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen!

Durch den besten deutschen EM-Start der Geschichte mit drei Siegen aus drei Gruppenspielen stehen die Gastgeber bereits im Achtelfinale von Berlin am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport). Vorher warten in Köln aber noch die verbleibenden Vorrundenpartien am Dienstag und Mittwoch (beide 20.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Slowenen und Ungarn.

Je besser die Platzierung in der "Hammergruppe" B, desto leichter ist möglicherweise der Gegner in der Runde der letzten 16, der aus der Gruppe A mit Spanien und der Türkei kommen wird. "Wir wollen jetzt natürlich am besten als Gruppenerster weiterkommen. Das hilft uns für den weiteren Verlauf des Turniers", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann.

Nach den Erfolgen gegen Frankreich, Bosnien-Herzegowina und Litauen lobte Herbert das Kölner Publikum in der Lanxess Arena. "Sie waren ein sechster Mann für uns. Die Fans sind uns zur Seite gesprungen und haben uns in schwierigen Situationen unterstützt. Ich habe sowas in Deutschland noch nicht gesehen", sagte er.

Am Tag nach dem kräfteraubenden 109:107-Sieg und doppelter Verlängerung gegen die Litauer verordnete der Bundestrainer seinen Spieler eine Auszeit. "Wir hatten drei Spiele in vier Tagen. Heute ist ein Erholungstag mit vielen Behandlungen, um mental und körperlich bereit zu sein", so Herbert.