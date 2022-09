Dennis Schröder nach Bronze-Coup: "Robin Benzing braucht eine Medaille"

Dennis Schröder fiel Robin Benzing nach dem Bronze-Triumph sofort in die Arme. Lange herzte der Kapitän der deutschen Basketballer seinen Vorgänger, der 40 umkämpfte Minuten am Spielfeldrand mitgezittert hatte - und widmete dem vor der Heim-EM ausgebooteten Benzing den Gewinn der ersten Medaille seit 17 Jahren.

"Robin Benzing braucht eine Medaille. Wenn er keine kriegt, dann kriegt er auf jeden Fall meine, weil er eigentlich der Kapitän dieser Mannschaft ist", sagte Schröder nach dem 82:69 (36:23) im Spiel um EM-Bronze gegen Polen am Sonntag in Berlin: "Er hat sich so viel committed die letzten Jahre, er war bei Geburtstagen seiner Tochter nicht dabei, weil er zur Nationalmannschaft gekommen ist."

Benzing freute sich derweil am RTL-Mikrophon: "Die Jungs haben ein phänomenales Turnier gespielt und das ganze Land mitgerissen. Sie sind alle gewachsen, gereift. Ich bin stolz auf sie", sagte er und lobte Schröder: "Dennis hat meine Kapitänsrolle übernommen, er hat dieses Turnier phänomenal gespielt."

Der mittlerweile 33 Jahre alte Benzing, der 2009 sein Debüt gegeben hatte und bislang 167 Länderspiele absolvierte, war während der EM-Vorbereitung von Bundestrainer Gordon Herbert aus dem Kader gestrichen worden. Zuvor hatte er die Mannschaft unter anderem im Vorjahr zu den Olympischen Spielen nach Tokio und dort ins Viertelfinale geführt.

Surflehrer, einer beim TÜV und Dirk: Das wurden aus den EM-Helden 2005 © getty 1/25 Noch nie hat der DBB drei Spiele zum Auftakt einer EM gewonnen - auch nicht 2005, als Dirk Nowitzki und Co. bis ins Finale stürmten. Doch was machen die Helden von damals? Wir sagen es Euch! © getty 2/25 MITHAT DEMIREL - Einer der Point Guards im Team und eine feste Größe im DBB-Team. War auch 2002 bei WM-Bronze in den USA am Start und ordnete das deutsche Spiel. © getty 3/25 Nach der Karriere wurde Demirel Sportdirektor bei Alba Berlin und bekleidete den Posten bis 2016. Später wechselte er in die Türkei zu Darüssafaka. Heute ist er als Berater für verschiedene Klubs tätig. © getty 4/25 ROBERT GARRETT - Gehörte einst auch zur Trainingsgruppe Nowitzki in Würzburg, spielte in Serbien und Montenegro aber keine große Rolle. In sechs Spielen kam er nur auf insgesamt 80 Minuten und magere 18 Punkte. © getty 5/25 Und heute? Garrett hat Abstand vom Basketball genommen, er arbeitet inzwischen als Kitesurfleher auf der Insel Usedom an der Ostseeküste und lebt in einem Sprinterbus. © getty 6/25 DEMOND GREENE - Der wahrscheinlich beste Athlet im Team. Später sollte er mal Dwyane Wade blocken, aber Greene war nicht nur ein guter Verteidiger, sondern hatte auch den Dreier im Repertoire. © getty 7/25 Nach der Karriere begann Green als Jugend-Coach bei den Bayern (sein Trikot hängt unter der Decke im Audi Dome), inzwischen ist der frühere Nationalspieler seit zwei Jahren ein Assistant Coach von Andrea Trinchieri bei den Münchnern. © getty 8/25 MARKO PESIC - Eine weitere Konstante in den Nowitzki-Jahren. Pesic war eigentlich ein guter Schütze, 2005 ging jedoch wenig zusammen. 28 Prozent aus dem Feld, 12,5 Prozent von Downtown - Pesic spielte schon bessere Turniere. © getty 9/25 Greenes Vorgesetzter? Das ist Marko Pesic, der 2011 die Aufgabe bekam, als Sportdirektor das Projekt Basketball beim FC Bayern voranzutreiben. Auch heute leitet der Sohn von Trainer-Legende Svetislav Pesic die Geschicke in München. © getty 10/25 DENIS WUCHERER - Einer der Oldies im Team. Wucherer war schon 1994 Teil der Nationalmannschaft, elf Jahre später war seine Rolle eher kleiner. 19 Würfe in sieben Spielen sprechen da eine recht deutliche Sprache. © getty 11/25 Wucherer wurde schließlich Coach, zuletzt war er bis Dezember 2021 in Würzburg angestellt. Bei dieser EuroBasket kommentiert Wucherer einige Spiele für Magenta Sport. © getty 12/25 PASCAL ROLLER - Nahm nach Nowitzki die meisten Würfe im DBB-Team. Der damalige Frankfurter dirigierte die Offense, war aber auch ein guter Scorer und gefährlicher Schütze. © getty 13/25 In der BBL eine Legende, heute ist der Award des beliebtesten Spielers nach ihm benannt. In Hamburg half er mit, dass die Towers entstanden. Heute ist Roller im Marketing tätig und fungiert ebenfalls als Experte bei Magenta Sport. © imago images 14/25 MISAN HALDIN - Galt einst als großes Talent, damals unter seinem Familiennamen "Nikagbatse". Sein Dunk über Yao Ming 2002 bleibt legendär, beim Turnier 2005 spielte der Sohn eines Nigerianers und einer Finnin kaum mehr eine Rolle. © imago images 15/25 Haldin hangelte sich danach von Vertrag zu Vertrag, 2012 war schließlich endgültig Schluss. Nach dem Ende seiner Karriere gründete Haldin eine Firma, die Basketballtraining für Kinder und Jugendliche anbietet. © getty 16/25 SVEN SCHULTZE - Ein großer Forward, der werfen konnte. Schultze kam vor allem über seinen Einsatz und seine Toughness und erarbeitete sich so Minuten. Selbst 2011 war er bei der EM in Litauen mit leicht grauen Haaren noch dabei. © getty 17/25 Schultze ist dem Basketball treu geblieben, er arbeitet nun als Verbandstrainer in Berlin, nachdem er 2015 nach einem letzten Jahr in Bremerhaven die Sneaker endgültig an den Nagel gehangen hatte. © getty 18/25 STEPHEN ARIGBABU - War ein großer, physischer Big Man, der wie Schultze über seinen Einsatz kam. Auch er war über viele Jahre eine Konstante im DBB-Team, nur sechs Spieler absolvierten im DBB-Dress mehr Spiele als Arigbabu. © getty 19/25 Auch er versuchte sich nach der Karriere im Coaching. Heute trainiert Arigbabu Junioren in Ungarn, nachdem ihn sein ehemaliger Trainer Harald Stein nach Budapest gelockt hatte. © getty 20/25 PATRICK FEMERLING - Der Rekordnationalspieler. 221 Spiele für den DBB, mit Abstand Rekord. Femerling war ein Center mit internationalem Format, auch wenn er oft etwas hüftsteif daher kam. © getty 21/25 Nach der Karriere blieb "Socke" (Hintergrund waren seine langen Strümpfe) dem DBB treu. Nach vier Jahren bei ALBA coachte Femerling bis vor kurzem die U16 des DBB. © getty 22/25 DIRK NOWITZKI - Müssen wir zu ihm etwas sagen? 26,1 Punkte, 10,6 Rebounds, 1,9 Blocks - das war der Schnitt von Dirkules bei der EM, dazu kam der legendäre Wurf im Halbfinale gegen Jorge Garbajosa. Der verdiente MVP. © getty 23/25 Und heute? Nowitzki ist FIBA-Botschafter, dazu Berater bei den Dallas Mavericks. Wenn er bei den Mavs mehr involviert werden möchte, wird man ihm den Wunsch erfüllen. Am Legendenstatus wird das nichts ändern. © getty 24/25 ROBERT MARAS - Deutschlands dritter Center, der aber nur unregelmäßig zum Einsatz kam. Nach 2006 folgten keine Einladungen zur Nationalmannschaft mehr. 2011 beendete er in München seine Karriere. © imago images 25/25 Maras blieb in der bayerischen Landeshauptstadt und coachte kleinere Teams im Umkreis. Heute arbeitet der 2,15-Meter-Mann für den TÜV, betreut dort diverse Kunden und steuert den Vertriebsablauf.

Dirk Nowitzki sieht "rosige Zukunft"

Basketballidol Dirk Nowitzki traut dem deutschen Nationalteam nach dem Bronze-Coup bei der Heim-EM auch in den kommenden Jahren einiges zu. "Die Leistungsträger sind noch jung. Ich glaube, dass die Zukunft für den deutschen Basketball rosig ist", sagte Nowitzki bei MagentaSport.

Schröder, der wieder einmal mit 26 Punkten geglänzt hatte, beteuerte, er werde auch in Zukunft dem Ruf der Nationalmannschaft folgen. "Die Teamchemie ist enorm. Ich werde hier so lange bleiben, bis ich nicht mehr laufen kann", sagte der NBA-Profi der Los Angeles Lakers und fügte an: "Ich glaube, wir haben deutschen Basketball wieder ein bisschen sexier gemacht. Der Trend geht in die richtige Richtung."

Nowitzki und Schröder sahen derweil in NBA-Shootingstar Franz Wagner einen der kommenden prägenden Köpfe. "Der wird die Nationalmannschaft mit führen. Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit", sagte Schröder. Nowitzki hofft, dass Wagner "eine lange, lange Karriere international vor sich" hat. Mit seinen gerade einmal 21 Jahren spielte der Profi von Orlando Magic eine starke EM und legte im Schnitt 15,2 Punkte auf.

Auch Bundestrainer Gordon Herbert sieht die Mannschaft, die für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen so gut wie qualifiziert ist, noch längst nicht am Ende ihrer Entwicklung. "Als ich mit den Jungs im August gesprochen habe, haben sie sich für drei Jahre verpflichtet, um etwas aufzubauen", sagte Herbert. Jedes erfolgreiche Nationalteam habe sich über eine gewisse Zeit eine eigene Identität erarbeitet. "Wir fangen damit gerade erst an", sagte der Kanadier.