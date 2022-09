Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Europameisterschaft und kriegt es dort mit Griechenland um Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo zu tun. Wer das K.o.-Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, wird euch hier bei SPOX erklärt.

Das Achtelfinale ist zu Ende, die Viertelfinalpaarungen bei der Basketball-Europameisterschaft 2022 stehen fest. Das deutsche Nationalteam steht dabei vor einer besonders schwierigen Aufgabe, in der Runde der letzten Acht muss es nämlich gegen Griechenland und NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo ran. Im Achtelfinale setzte sich das DBB-Team am vergangenen Samstag knapp mit 86:79 gegen Montenegro durch, die Griechen sicherten sich am Tag darauf ihr Viertelfinalticket mit einem 94:88-Sieg über Tschechien.

Das Spiel zwischen Deutschland und Griechenland findet am Dienstag, den 13. September, statt, um 20.30 Uhr geht das Spektakel los. Wie alle Begegnungen der K.o.-Phase wird auch die zwischen Deutschland und Griechenland in der Berliner Mercedes-Benz Arena ausgetragen.

Das DBB-Team trifft im EM-Viertelfinale auf Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo.

Bevor jedoch Dennis Schröder und Co. ihr Viertelfinalduell absolvieren, sind in der Berliner Halle um 17.15 Uhr zuerst Spanien und Finnland an der Reihe, die ebenfalls um einen Platz im Halbfinale kämpfen.

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Griechenland live im TV und Livestream?

Wer das gesamte Spiel zwischen Deutschland und Griechenland live und in voller Länge verfolgen möchte, ist bei Magenta Sport genau richtig. Beim Pay-TV-Sender der Telekom sind im Laufe des Turniers nämlich alle Partien zu sehen. Dabei sind die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft zusätzlich noch gratis.

Während für Deutschland vs. Griechenland also nichts bezahlt werden muss, ist dies bei Spanien vs. Finnland wegen der fehlenden deutschen Beteiligung nicht der Fall. Die Übertragung kann dabei nur mit einem Monats- oder einem Jahresabo freigeschaltet werden.

Was dafür genau bezahlt werden muss, ist abhängig davon, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Magenta Sport bietet Telekom-Kunden an, für 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro je Monat das Livestreamangebot von Magenta Sport freizuschalten. Alle, die keine Kunden sind, bekommen es für 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo) pro Monat.

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Griechenland live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland - Griechenland

Deutschland - Griechenland Wettbewerb: EuroBasket 2022

EuroBasket 2022 Spieltag: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 13. September 2022

13. September 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena, Berlin

Mercedes-Benz Arena, Berlin Übertragung: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Basketball-EM: Das Viertelfinale im Überblick