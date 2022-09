Deutschland hat es geschafft: Nach einer überraschend starken Gruppenphase steht das DBB-Team in der K.o.-Runde der EuroBasket 2022. Hier erfahrt Ihr, welcher Anbieter das Achtelfinale gegen Montenegro heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Basketball-Deutschland schwebt auf Wolke sieben. Prophezeiten die Experten dem DBB-Team noch einen mageren vierten Platz in der Gruppenphase, haben Dennis Schröder und Co. die Erwartungen der deutschen Fangemeinde übertroffen. Zwar reichte es am Ende nicht für den Gesamtsieg in Gruppe B, wohl aber für euphorisierende Siege gegen die Favoriten aus Frankreich und Litauen.

Heute steht nun die nächste Herausforderung an: Im ersten Spiel der K.o.-Runde trifft die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert auf die Auswahl Montenegros. Der kleine Staat aus Südosteuropa zählt ebenfalls zu einer der großen Überraschungen bei diesem Turnier. Drei überzeugende Siege gegen die Länder Belgien (76:70), Bulgarien (91:81) und Georgien (81:71) bescherten dem Balkanstaat den insgesamt dritten Tabellenplatz. Die DBB-Jungs seien also gewarnt.

Nachdem das deutsche Trainerteam die Starspieler Dennis Schröder und Daniel Theis im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn noch geschont hatte, dürfte der Kader im kommenden Achtelfinale wieder nahezu vollzählig sein. Einzig bei Nick Weiler-Babb sei ein Einsatz derzeit noch fraglich, wie Herbert am Freitag mitteilte. Der Spieler in Diensten des FC Bayern Basketball laboriert nach wie vor an einer Schulterverletzung. An seiner Stelle würde wohl Justus Hollatz in die Rotation nachrücken. In seinem EM-Debüt gegen Ungarn hatte der junge Point Guard mit stolzen elf Assists durchaus zu überzeugen gewusst.

Wer zeigt / überträgt Achtelfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Montenegro heute live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Achtelfinalmatch liegen beim Streamingdienst MagentaSport. Doch wie kann man nun auf die Ausstrahlung im TV und Livestream zugreifen? Dieser Frage gehen wir im folgenden auf den Grund.

Wer zeigt / überträgt Achtelfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Montenegro heute im Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans und Interessierten: Das Spiel zwischen Deutschland und Montenegro wird kostenfrei für alle zu sehen sein. Dank einer Vereinbarung zwischen dem Deutschen Basketball Bund und Hauptlizenzinhaber MagentaSport werden alle Spiele der Nationalmannschaft auch ohne entsprechendes Abonnement zugänglich sein. Alles was Ihr tun müsst, um auf die Übertragung zuzugreifen, ist die App Website oder App des Anbieters aufzurufen. Dort könnt Ihr schließlich kinderleicht den Stream aufrufen - nicht einmal ein Konto ist nötig. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Wer darüber hinaus auch alle weiteren Spiele der EuroBasket sehen will, muss dazu in Besitz des Abonnements sein. Dieses umfasst neben den Spielen des laufenden Turniers auch alle Spiele der Basketball-Bundesliga, der Frauen-Fußballbundesliga sowie vielem mehr. Wie viel Euch das Premium-Modell kostet, hängt jedoch von zwei Faktoren ab: Der Vertragslaufzeit sowie dem Vorhandensein eines Vertrages bei Konzernmutter Telekom. Wie viel Ihr pro Monat bezahlen müsstet, könnt Ihr der folgenden Tabelle entnehmen.

Laufzeit | Telekom-Vertrag? Ja Nein 1 Monat 9,95 Euro 16,95 Euro 12 Monate 4,95 Euro 9,95 Euro

Wer zeigt / überträgt Achtelfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Montenegro heute live im TV?

Da es sich bei MagentaSport um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Wer zeigt / überträgt Achtelfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Montenegro heute live im TV und Livestream? -Der Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu könnt Ihr Euch das Spielgeschehen auch in unserem hauseigenen Liveticker näher bringen lassen.

Wer zeigt / überträgt Achtelfinale bei der Basketball-EM Deutschland vs. Montenegro heute live im TV und Livestream? - Alle Infos zum Spiel

Was? Achtelfinale der EuroBasket 2022

Achtelfinale der EuroBasket 2022 Wo? Mercedes-Benz-Arena in Berlin

Mercedes-Benz-Arena in Berlin Wann? Samstag, 10. September um 18.00 Uhr

Letzte Entscheidung gefallen! Der finale DBB-Kader für die Heim-EM © getty 1/26 Am Donnerstag startet das DBB-Team bei der Heim-EM gegen Frankreich. Nun steht auch das endgültige Aufgebot fest. Wir blicken auf die 12 Spieler, die es für Deutschland richten sollen. © getty 2/26 GUARDS - DENNIS SCHRÖDER | Alter: 28 | Team: zuletzt Houston Rockets/USA | Länderspiele: 56 © getty 3/26 Der Anführer. Seine Explosivität sucht in Europa weiter seinesgleichen auf Guard. Es wird wichtig sein, dass er die richtige Balance zwischen Scoring und Playmaking findet. Dazu muss er auch defensiv den Ton angeben und Druck gegen den Ball machen. © getty 4/26 ANDREAS OBST | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 43 © imago images 5/26 Deutschlands bester Schütze. Obst besitzt einen traumhaften Wurf und ist deswegen wichtiger Bestandteil der Rotation. Seine Chemie mit Schröder in der Vorbereitung sah richtig gut aus. © getty 6/26 MAODO LO | Alter: 29 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 73 © getty 7/26 Wenn Schröder rausgeht, schmeißt Lo die Show. Der ALBA-Star ist ein Scorer mit internationaler Klasse und kann sich jederzeit selbst seinen Wurf kreieren. Wird die Second Unit anführen und einen guten Sixth Man abgeben. © imago images 8/26 NICK WEILER-BABB | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 3 © imago images 9/26 Kurz vor der EM "naturalisiert". Weiler-Babb ist auf Guard Deutschlands bester Verteidiger sein und kann auch mit dem Ball etwas anfangen. Dürfte der Mann für die Spezialaufgaben in der Defense sein (Doncic, Fournier und Co.) © getty 10/26 JUSTUS HOLLATZ | Alter: 21 | Team: CB Breogan/Spanien | Länderspiele: 14 © getty 11/26 Guter Playmaker, der aber noch Probleme beim eigenen Abschluss hat. Hollatz ist noch recht leicht auf der Brust und ist damit defensiv angreifbar. Dennoch: Seine Zeit wird kommen, auch wenn er bei diesem Turnier wenig spielen wird. © getty 12/26 FLÜGEL - FRANZ WAGNER | Alter: 21 | Team: Orlando Magic/USA | Länderspiele: 5 © getty 13/26 Der Alleskönner im Team. Wagner ist für den DBB nicht zu ersetzen. Seine Kombination aus Länge, Skills und Defense ist enorm wertvoll, dazu kann das Küken im Team auch für sich selbst kreieren. Es könnte seine Coming-Out-Party werden. © getty 14/26 NIELS GIFFEY | Alter: 31 | Team: zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen | Länderspiele: 85 © getty 15/26 Hat ein schwieriges Jahr in Litauen hinter sich, beim DBB sind seine Qualitäten dennoch gefragt. Giffey ist ein guter Schütze und defensiv zumindest respektabel. Wird vermutlich die Minuten hinter Wagner sehen. © getty 16/26 CHRISTIAN SENGFELDER | Alter: 27 | Team: Brose Bamberg | Länderspiele: 19 © getty 17/26 Braucht der DBB mehr Offense, ist Sengfelder eine Option. Hat einen guten Wurf und kann auch zum Korb ziehen. Seine defensiven Limitationen sind jedoch eklatant, weswegen er wohl kaum spielen wird. © getty 18/26 BIGS - DANIEL THEIS | Alter: 30 | Team: Indiana Pacers/USA | Länderspiele: 45 © getty 19/26 Wie fit ist er wirklich? Fehlte zuletzt mit einer Knieverletzung, ist jetzt aber doch dabei. Für das gewünschte System mit zwei Bigs ist Theis essentiell, da er das Feld breit machen und den Korb beschützen kann. Versteht sich mit Schröder blind. © getty 20/26 JOHANNES VOIGTMANN | Alter: 29 | Team: ZSKA Moskau/Russland | Länderspiele: 83 © getty 21/26 Der konstanteste Big des DBB. Voigtmann bringt ähnliche Skills wie Theis mit, ist aber noch einmal länger und kann mit Playmaking die Offense am Laufen halten. In manchen Situationen muss er entschlossener werden. © imago images 22/26 JOHANNES THIEMANN | Alter: 28 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 59 © imago images 23/26 Thiemann steht vor allem für Konstanz. Der Big macht die Drecksarbeit und zeigte auch Ansätze nach Switches. Als dritter Big Man ist er eine richtig gute Option, auch wenn er selten im Rampenlicht steht. © getty 24/26 JONAS WOHLFARTH-BOTTERMANN | Alter: 32 | Team: Hamburg Towers | Länderspiele: 13 © imago images 25/26 Startete oft in der Vorbereitung, am Ende steht WoBo meist nicht auf dem Feld. Ackert stets hart am Brett, doch gegen die Kanten Europas wird er Schwierigkeiten bekommen. Ist Theis fit, werden nur wenige Minuten abfallen. © imago images 26/26 COACH - GORDON HERBERT: Knapp ein Jahr ist der langjährige Frankfurter Coach nun im Amt, seine Bilanz steht bei 10-2. Blickt auf langjährige Erfahrung in der BBL zurück und coachte zeitweise auch sein Heimatland Kanada.

