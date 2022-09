Basketball-EM heute live am Mittwoch: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Bei der EuroBasket 2022 werden heute die ersten beiden Gruppen beendet. SPOX zeigt Euch, welche Spiele anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie sich die Begegnungen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket live und kostenlos bei MagentaSport!

Die Gruppenphase der Basketball-Europameisterschaft neigt sich langsam dem Ende entgegen. Während die Gruppen C und D morgen den fünften und letzten Spieltag absolvieren, ist dies für die Gruppen A (Tiflis) und B (Köln) bereits am heutigen Mittwoch, den 7. September, der Fall.

Basketball-EM heute live am Mittwoch: Spiele und Zeitplan

Der Basketball-Spieltag beginnt in der Kölner Lanxess Arena um 14.30 Uhr mit der Begegnung Litauen vs. Bosnien und Herzegowina. Um 15.30 Uhr eröffnen die Türkei und Spanien die Action in Tiflis, Georgien. Das Topspiel des Tages, das um 17.15 Uhr beginnt, heißt dann Frankreich vs. Slowenien.

© getty Das DBB-Team steht bereits fix im Achtelfinale.

Außerdem ist auch die deutsche Nationalmannschaft ein letztes Mal in der Gruppenphase im Einsatz. Um 20.30 Uhr geht müssen Dennis Schröder und Co. gegen Ungarn antreten. Dabei hat das DBB-Team auf jeden Fall schon einen Platz im Achtelfinale sicher. Am 10. September beginnt die K.o.-Phase, die zu hundert Prozent in Berlin vonstatten geht.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Gruppe Ort 7. September 14.30 Uhr Litauen Bosnien und Herzegowina B Köln 7. September 15.30 Uhr Türkei Spanien A Tiflis 7. September 17.15 Uhr Frankreich Slowenien B Köln 7. September 18.15 Uhr Bulgarien Belgien A Tiflis 7. September 20.30 Uhr Ungarn Deutschland B Köln 7. September 21.00 Uhr Georgien Montenegro A Tiflis

Basketball-EM heute live am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der EuroBasket live bei MagentaSport!

Magenta Sport hat sich vor Turnierbeginn die Übertragungsrechte an der EuroBasket 2022 gesichert und zeigt daher jedes einzelne Spiel des Wettbewerbs live und in voller Länge. Was die deutschen Partien betrifft, könnt Ihr diese sogar gratis schauen. Für den Rest benötigt Ihr ein Abonnement, das es zu unterschiedlichen Preisen gibt, je nachdem, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht.

Denn wer Telekom-Kunde ist, zahlt für das Jahresabo 4,95 Euro und für das Monatsabo 9,95 Euro monatlich. Im Vergleich zu den Nicht-Kunden ist dies deutlich weniger. Für sie kostet das Jahresabo nämlich 9,95 Euro und für das Monatsabo 16,95 Euro pro Monat.

Basketball-EM heute live am Mittwoch: Übertragung im Liveticker

Alle deutschen, aber auch einige ausgewählte EM-Begegnungen sind bei SPOX im Liveticker zu sehen. Somit lassen sich auch Partien live verfolgen, auf die man wegen eines fehlenden Abos keinen Zugriff hat.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Deutschland und Ungarn.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Frankreich und Slowenien.

Basketball-EM: Die Tabelle der deutschen Gruppe B vor dem 5. Spieltag