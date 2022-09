Basketball-EM heute live am Donnerstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Gruppenphase bei der EuroBasket 2022 findet heute offiziell ihr Ende. SPOX zeigt Euch, welche Spiele noch anstehen und gibt Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am 1. September ging sie los, die Basketball-Europameisterschaft 2022, die in diesem Jahr gleich in vier Ländern stattfindet. Nun steht das Ende der ersten Phase, der Vorrunde, bevor. Zuerst müssen jedoch noch die zwölf Mannschaften aus den Gruppen C und D am heutigen Donnerstag, den 8. September, ihr letztes Gruppenspiel bestreiten. Die Gruppen A und B, wo auch die deutsche Nationalmannschaft war, sind seit gestern bereits fertig mit der Vorrunde.

Basketball-EM heute live am Donnerstag: Spiele, Zeitplan

Tag acht bei der Basketball-EM beginnt um 14 Uhr, wenn sich Finnland und die Niederlande in Prag gegenüberstehen. Das Spektakel in Mailand eröffnen um 14.15 Uhr dann Kroatien und die Ukraine. Serbien, Mitfavorit auf den EM-Titel, ist um 21 Uhr gegen Polen im Einsatz. Das Team von Nuggets-Superstar Nikola Jokic ist in der Gruppe D noch ungeschlagen und will diese Statistik auch heute beibehalten. Parallel zu Serbien vs. Polen stehen sich in Mailand noch das Vereinigte Königreich und Italien gegenüber.

Während die Gruppenphase in vier Ländern stattfand, wird die komplette K.o.-Phase an nur einem Ort über die Bühne gehen - nämlich in Berlin.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Gruppe Ort 8. September 14.00 Uhr Finnland Niederlande D Prag 8. September 14.15 Uhr Kroatien Ukraine C Mailand 8. September 17.00 Uhr Estland Griechenland C Mailand 8. September 17.30 Uhr Tschechien Israel D Prag 8. September 21.00 Uhr Serbien Polen D Prag 8. September 21.00 Uhr Vereinigtes Königreich Italien C Mailand

Basketball-EM heute live am Donnerstag: Übertragung im TV und Livestream

Alle sechs Spiele könnt Ihr heute live und in voller Länge bei Magenta Sport verfolgen. Der Anbieter der Telekom besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an der EuroBasket und bietet neben den Einzelspielen um 13.30 Uhr auch eine Konferenz an. Darin sind die ersten vier Spiele des Tages enthalten.

Während Magenta Sport die Spiele der deutschen Mannschaft gratis anbietet, sind die restlichen Partien nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zugänglich. Dabei wird unterschieden zwischen einem Abo als Telekom-Kunde und einem als Nicht-Kunde. Denn: Wer Kunde bei der Telekom ist, bekommt das Abo für 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro je Monat (Monatsabo). Die, die keine Kunden bei der Telekom sind, müssen hingegen entweder 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro monatlich (Monatsabo) hinblättern.

Basketball-EM: Die Tabelle der deutschen Gruppe B nach dem 5. Spieltag