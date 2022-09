Basketball-EM heute live am Dienstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Die Gruppenphase der Basketball-Europameisterschaft biegt auf die Zielgerade ein. In diesem Artikel widmen wir uns den Spielen des heutigen Tages, dem Zeitplan sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Das "neue Sommermärchen" lebt! Bereits nach drei Spieltagen ist dem DBB-Team der Einzug ins Achtelfinale nicht mehr zu nehmen. Dabei war Deutschland für viele Experten im Vorfeld nicht einmal ein Kandidat für die K.o-Runde. Nun aber spielen die Herbert-Jungs um den Gruppensieg mit und haben beste Aussichten, dieses Ziel auch zu erreichen.

In der Runde der besten 16 Mannschaften würde Deutschland auf eine Nation der Gruppe A treffen. Dort haben sich zuletzt skandalöse Szenen abgespielt. So kam es im Nachgang der Partie zwischen der Türkei und Gastgeberland Georgien zu einer Prügelei in den Katakomben, an der auch NBA-Star Furkan Korkmaz beteiligt gewesen sein soll. Der Spieler der Philadelphia 76ers war kurz vor Ende des Spiels mit Duda Sanadze aneinandergeraten. Auf dem Weg in die Kabine soll er schließlich von mehreren Spielern und Fans angegriffen worden sein.

Am heutigen Dienstag soll nun der gesamte vierte Spieltag ausgetragen werden - auf jede Nation kommt also eine Begegnung zu. Ob die türkische Nationalmannschaft, die zwischenzeitlich mit dem Rückzug vom Turnier drohte, daran teilnehmen wird, ist noch unklar.

Basketball- EM heute live am Dienstag: Spiele, Matches, Spielplan

Zum ersten Mal bei diesem Turnier findet ein gesamter Spieltag an nur einem Tag statt. Doch genau das, ist heute der Fall. Im Umkehrschluss bedeutet das: Drei Spiele pro Gruppe und insgesamt zwölf Begegnungen stehen heute auf dem Plan.

Die deutsche Nationalmannschaft kann heute einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen, indem man die slowenische Auswahl um Superstar Luka Doncic schlägt. Das Spiel findet um 20.30 Uhr in der Lanxess Arena in Köln statt.

Gruppe Tip-off Begegnung Gruppe A 13.30 Uhr Belgien vs. Türkei Gruppe D 14.00 Uhr Niederlande vs. Polen Gruppe C 14.15 Uhr Estland vs. Großbritannien Gruppe B 14.30 Uhr Bosnien und Herzegowina vs. Frankreich Gruppe A 16.15 Uhr Montenegro vs. Spanien Gruppe C 17.00 Uhr Griechenland vs. Ukraine Gruppe B 17.15 Uhr Ungarn vs. Litauen Gruppe D 17.30 Uhr Finnland vs. Tschechien Gruppe A 19.00 Uhr Georgien vs. Bulgarien Gruppe B 20.30 Uhr Deutschland vs. Slowenien Gruppe C 21.00 uhr Italien vs. Kroatien Gruppe D 21.00 Uhr Israel vs. Serbien

Basketball- EM heute live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das gesamte Turnier hat sich der Streamingdienst MagentaSport gesichert. Wie schon an den vergangenen Spieltagen wird auch heute das Match der DBB-Auswahl kostenlos für alle zugänglich sein. Wer darüber hinaus auch die Duelle der anderen Länder sehen will, muss das kostenpflichtige Abonnement abschließen. Alles, was Ihr dazu wissen müsst, haben wir für Euch im folgenden Absatz zusammengefasst.

Basketball- EM heute live am Dienstag: Übertragung im Livestream

Um die Spiel Deutschlands gegen Slowenien live zu verfolgen, müsst Ihr nichts weiter tun als Website oder App zur entsprechenden Zeit aufzurufen. Der Zugang zum Stream ist komplett kostenfrei und ist ohne Abschluss eines Accounts möglich. Noch unkomplizierter geht's nicht!

Wem dieses eine Spiel aber nicht ausreicht, der oder die muss das MagentaSport-Abonnement buchen. Wie viel dieses kostet, hängt ganz vom Vorhandensein eines Telekom-Vertrages ab. Seid Ihr bereits Kundin oder Kunde des Unternehmens, dann bezahlt Ihr für ein Monatsabo lediglich 9,95 Euro und für ein Jahresabo sogar nur 4,95 Euro pro Monat. Ist das nicht der Fall, so steigt der Betrag für das Monatsabo auf 16.95 Euro respektive 9,95 Euro pro Monat für das Jahresabo. Hier könnt Ihr direkt Eure Mitgliedschaft abschließen.

Basketball- EM heute live am Dienstag: Übertragung live im TV

Es wird keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Basketball- EM heute live am Dienstag: Übertragung im Liveticker

Alternativ könnt Ihr Euch das Match zwischen Deutschland und Slowenien auch in unserem hauseigenen Liveticker zu Gemüte führen. Mit Updates im Minutentakt halten wir Euch hier stets auf dem Laufenden, sodass Euch garantiert nichts von den Geschehnissen der EuroBaskets entgeht.

Hier gehts zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Slowenien

Basketball- EM heute live am Dienstag: Der Zeitplan des Turniers

Gruppenphase: 01. bis 08. September

01. bis 08. September Achtelfinale: 10. und 11. September

10. und 11. September Viertelfinale: 13. und 14. September

13. und 14. September Halbfinale: 16. September

16. September Finale: 18. September

