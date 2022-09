Zum letzten Mal sind die DBB-Herren bei dieser Europameisterschaft in der Gruppenphase gefordert. Das Spiel gegen Ungarn könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Schnappt sich Deutschland den Gesamtsieg in Gruppe B? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Basketball-EM - Deutschland vs. Ungarn: 5. Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Gruppenphase hätte für die DBB-Herren wohl kaum besser verlaufen können. Prophezeite die Mehrheit der Experten Deutschland noch einen mageren vierten Platz in der Tabelle, so spielen die Herbert-Jungs heute um den Gesamtsieg. Mit einem Erfolg gegen die letztplatzierten Ungarn könnte die durchweg erfolgreiche Vorrunde noch einmal vollendet werden.

Vor Beginn: Wie alle Partien in der Gruppe B wird auch dieses in der Lanxess-Arena in Köln ausgetragen. Der Tip-Off soll um 20.30 Uhr erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Ungarn.

Basketball-EM - Deutschland vs. Ungarn: 5. Gruppenspiel heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das letzte Gruppenmatch Deutschlands wird - wie auch schon alle vorangegangenen - vom Streamingdienst MagentaSport übertragen. Der Tochterkonzern der Telekom zeigt das Duell gegen Ungarn komplett kostenfrei auf der eigenen Plattform über Website und App. Dabei ist es nicht einmal notwendig, einen Account zu erstellen. Alles, was Ihr tun müsst, um auf den Stream zuzugreifen, ist den Stream zu starten. So einfach ist das!

Eine Übertragung im linearen Fernsehen wird es nicht geben.

Basketball-EM - Deutschland vs. Ungarn: 5. Gruppenspiel heute im Liveticker - Der Terminplan der EuroBaskets 2022