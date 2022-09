Es wird ernst: Nach einer erfolgreichen wie euphorisierenden Gruppenphase sind die DBB-Riesen heute im Achtelfinale der Basketball-EM gefordert. Wie Ihr das Spiel gegen Montenegro heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wer hätte das gedacht? Stellten die meisten Experten den deutschen Basketballern vor Turnierbeginn noch einen mageren vierten Gruppenplatz in Aussicht, so spielte das Team um Kapitän Dennis Schröder schlussendlich um den Gruppensieg mit. Auch wenn es dafür letztlich nicht ganz reichte, so zählen die Herbert-Jungs schon jetzt zu den großen Überraschungen der EuroBasket 2022.

Doch nichtsdestotrotz steht nun der nächste Härtetest an: Im ersten K.o.-Spiel des Turniers ist Deutschland gegen die Auswahl Montenegros gefordert. Der südosteuropäische Zwergenstaat gewann drei seiner fünf Vorrundenspiele in Gruppe A, wobei man sogar beinahe noch Favorit Türkei (68:72) niedergerungen hätte. Das DBB-Team ist also gewarnt.

Fragen gibt es jedoch noch hinsichtlich der Verfügbarkeit von Point-Guard Nick-Weiler Babb. Der Spieler des FC Bayern Basketball laborierte zuletzt an einer Schulterverletzung und kam deshalb auch nicht im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn zum Einsatz. Bundestrainer Gordon Herbert teilte am Freitag mit, ein Einsatz des 26-Jährigen sei aktuell "sehr fraglich". Würde die Mannschaft auf ihn verzichten müssen, würde wohl Youngster Justus Hollatz in die Rotation rutschen.

Basketball-EM - Deutschland vs. Montenegro, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Tip-Off, Infos

Wettbewerb: EuroBasket

EuroBasket Spielrunde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: Samstag, 10. September

Samstag, 10. September Tip-Off: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena, Berlin

Großer Sprung für das DBB-Team! Das Power Ranking vor dem Achtelfinale © getty 1/33 Die Gruppenphase ist vorbei, jetzt wird es richtig ernst - das Achtelfinale steht an! Wer hinterließ bisher den besten Eindruck, wo steht das DBB-Team? Das aktuelle Power Ranking. © getty 2/33 Platz 16: Belgien (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 19.) - Kaum jemand hatte Belgien im Achtelfinale erwartet. Aber Siege gegen Spanien und Georgien machten es möglich, nur gegen die Türkei wurde hoch verloren. © getty 3/33 Nun kommt allerdings Slowenien … und damit ziemlich sicher das Aus. Vielleicht können Retin Obasohan, Haris Bratanovic und Emmanuel Lecomte die Bühne trotzdem nochmal für sich nutzen. © imago images 4/33 Platz 15: Tschechien (Gruppenphase: 2-3; vorheriges Ranking: 14.) - Tomas Satoransky konnte nur drei Spiele absolvieren und trat als Scorer nicht in Erscheinung, entsprechend schwer taten sich die Tschechen in ihrer Gruppe. © imago images 5/33 Immerhin: Gegen Israel spielte das Team im Do-or-Die-Spiel stark, Vojtech Hruban (25 Punkte) war der Topscorer. Gegen Griechenland wird es aber wohl keine große Chance geben. © imago images 6/33 Platz 14: Polen (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 17.) - Die Polen hatten zwei hochkarätige Gegner in der Gruppenphase und verloren diese beiden Spiele mit kombiniert 57 Punkten. Niederlande, Tschechien und Israel wurden aber geschlagen. © imago images 7/33 Das zeigt: Gegen echte Kaliber tut sich die Truppe von A.J. Slaughter schwer. Mit etwas Glück haben sie im Achtelfinale zwar "nur" die Ukraine gezogen, auch in diesem Duell sind die Polen aber Underdogs. © imago images 8/33 Platz 13: Italien (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 10.) - Der späte Ausfall von Gallinari macht sich bemerkbar, Italien erreichte in seiner Gruppe - auch wegen Pech im Dreiervergleich - nur den 4. Platz. Zur Belohnung folgt das Duell mit Serbien … © imago images 9/33 Immerhin: Simone Fontecchio spielt bis dato ein ganz starkes Turnier (19 PPG). Doch die Italiener haben wohl zu viel von ihrer normalen Firepower verloren. Gerade bei Nico Mannion (1/18 Dreier!) geht noch sehr wenig. © getty 10/33 Platz 12: Montenegro (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 18.) - Der nächste Gegner der deutschen Mannschaft ist zwar ein klarer Außenseiter, hat sich das Achtelfinale aber durch einen Do-or-Die-Sieg gegen Gastgeber Georgien gesichert … © getty 11/33 Das DBB-Team ist also gewarnt. Gefährlich sind insbesondere Center-Kante Bojan Dubljevic sowie Kendrick Perry, der eine starke Vorrunde als Scorer und Playmaker zeigte. Das Team fightet und machte es auch gegen die Türkei sehr spannend. © imago images 12/33 Platz 11: Ukraine (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 15.) - Nach drei Siegen zum Auftakt ging den Ukrainern zuletzt ein wenig die Puste aus. Dennoch verkauften sie sich insgesamt sehr gut, gerade angesichts der Umstände. © imago images 13/33 NBA-Profi Svi Mykhailiuk (18 PPG) sorgt für die Punkte, allerdings kommen die Ukrainer eigentlich mehr übers Kollektiv. Das bekam unter anderem Italien zu spüren. © getty 14/33 Platz 10: Türkei (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 6.) - Sehr wechselhaft in der Gruppenphase, gerade offensiv. Larkin war nie wirklich eingebunden, nun fällt der Point Guard mit einer Handverletzung aus. © getty 15/33 Immerhin: Alperen Sengün spielt bisher ein ganz starkes Turnier (18 PPG, 9 RPG). Der Rockets-Big darf sich nun als Nächstes gegen Gobert behaupten … © getty 16/33 Platz 9: Kroatien (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 9.) - Die Probleme aus der Quali setzten sich teilweise fort, zuletzt wurde es bei den Kroaten aber etwas besser. Souverän traten sie jedoch nicht auf. © getty 17/33 Der Dreier fällt nach wie vor nicht optimal, 34 Prozent waren es in der Gruppenphase. Immerhin: Bojan Bogdanovic (27 Punkte vs. Ukraine) ist mittlerweile im Turnier angekommen. © imago images 18/33 Platz 8: Finnland (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 13.) - Bittere OT-Pleite gegen Israel, ansonsten gaben sich die Finnen in Gruppe D keine Blöße. Gegen die Griechen hatten sie keine Chance, die drei Siege waren dafür alle deutlich. © imago images 19/33 Das liegt vor allem an Lauri Markkanen. Gäbe es Doncic und Giannis nicht, hätte der Finnisher gute Chancen auf die Topscorer-Krone im Turnier (24,8 PPG). © getty 20/33 Platz 7: Spanien (Gruppenphase: 4-1; vorheriges Ranking: 8.) - Die Bilanz klingt etwas besser, als die Leistungen es waren. Spanien patzte gegen Belgien, spielte ansonsten eine solide Vorrunde. Mehr aber eigentlich auch nicht. © getty 21/33 Die Hernángomez-Brüder machen ihr Ding, Brown liefert Scoring aus dem Backcourt. Die individuelle Qualität und auch das blinde Verständnis früherer Tage ist bis dato aber nicht zu sehen. © getty 22/33 Platz 6: Litauen (Gruppenphase: 2-3; vorheriges Ranking: 4.) - Nicht zu sehr von der Bilanz blenden lassen. Zwei der drei Niederlagen der Litauer waren denkbar bitter, dieses Team ist ein Medaillenkandidat. © getty 23/33 Valanciunas ist ein Monster, auch vom Flügel kommt bei den Litauern viel Qualität. Gerade Sabonis hat indes noch Luft nach oben, und die Ordnung fehlt manchmal etwas … dafür sind die Fans legendär. © getty 24/33 Platz 5: Frankreich (Gruppenphase: 3-2; vorheriges Ranking: 2.) - Die Franzosen hatten ein paar Probleme mit ihrer starken Gruppe, gerade offensiv. Abgesehen von Heurtel fehlt es an Playmaking, Spacing genießt bei Collet auch keine Priorität. © getty 25/33 Aber: Die Franzosen haben die vielleicht beste Defense im Turnier und einen Fournier, der Scoring-Duelle gegen fast jeden gewinnen kann. Das kann zu einer Medaille führen, selbst wenn es bisher viel Luft nach oben gibt. © getty 26/33 Platz 4: Deutschland (Gruppenphase: 4-1; vorheriges Ranking: 7.) - Vermutlich der Gewinner der Gruppenphase. Deutschland setzte sich in der knüppelharten Gruppe B souverän durch und schnupperte sogar gegen Slowenien am Sieg. © getty 27/33 Dabei könnte es offensiv bei einigen Spielern, insbesondere der Starting Five, sogar noch deutlich besser laufen. Die Defense, die Teamchemie und die Tiefe sind echte Trümpfe. Und: Wagner und Lô waren Shooting-Stars der Vorrunde … © getty 28/33 Platz 3: Griechenland (Gruppenphase: 5-0; vorheriges Ranking: 5.) - Die ganz großen Tests blieben bisher aus, aber immerhin erlaubten sich die Griechen keine Ausrutscher. Nur Kroatien und Italien brachten die Griechen etwas ins Schwitzen. © getty 29/33 Giannis wurde gegen Großbritannien geschont, präsentierte sich ansonsten aber in Gala-Form. Der Greek Freak ist logischerweise der größte Trumpf - und der Spieler, vor dem Deutschland im Viertelfinale Angst haben müsste. © getty 30/33 Platz 2: Slowenien (Gruppenphase: 4-1; vorheriges Ranking: 1.) - Der Start war holprig, gegen Bosnien verlor der Europameister überraschenderweise. Seither wurde der Kurs jedoch korrigiert … © getty 31/33 Und dann ist da eben: Ein Team, das in der Not verteidigen kann, gute Schützen, und individuelle Klasse. An aufeinanderfolgenden Tagen 36 und 47 Punkte? Kein Problem für Luka Doncic. Das Wunderkind spielte zuletzt wie ein Besessener. © getty 32/33 Platz 1: Serbien (Gruppenphase: 5-0; vorheriges Ranking: 3.) - Offensiv sind die Serben bisher in ihrer eigenen Klasse. Von ihren vier besten Scorern trafen drei in der Gruppenphase über 60 Prozent! Knapp waren ihre Spiele auch nicht. © getty 33/33 Das Team von Nikola Jokic & Co. hat bisher jedes Spiel mit mindestens 11 Punkten Unterschied gewonnen. Die Gruppe war mies, das muss man trotzdem erstmal schaffen. Derzeit Goldkandidat Nr. 1.

Basketball-EM - Deutschland vs. Montenegro, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Das Achtelfinalduell zwischen Deutschland und Montenegro wird exklusiv beim Streamingdienst MagentaSport übertragen. Alle Infos zum Zugriff via TV und Livestream haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

Basketball-EM - Deutschland vs. Montenegro, Übertragung: Achtelfinale heute im kostenfreien Livestream

Um das Match im Stream verfolgen zu können, müsst Ihr lediglich Website oder App von MagentaSport öffnen. Ab einer halben Stunde vor Spielbeginn wird hier die kostenfreie Live-Übertragung zu finden sein. Für den Zugriff ist es übrigens nicht einmal notwendig, ein Konto zu eröffnen.

Wer darüber hinaus auch alle weiteren Spiele der EuroBasket 2022 sehen möchte, muss in Besitz des kostenpflichtigen Abonnements sein. Dieses kostet für Kundinnen und Kunden der Konzernmutter Telekom 4,95 Euro pro Monat im Jahrestarif respektive 9,95 Euro im Monatsabo. Wer keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, muss hingegen tiefer ins Portemonnaie greifen. In diesem Fall beläuft sich das Monatsabo auf 16,95 Euro und das Jahresabo auf 9,95 Euro pro Monat. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Basketball-EM - Deutschland vs. Montenegro, Übertragung: Achtelfinale heute im TV

Es wird keine Übertragung im linearen Fernsehen geben. Alle Spiele des Basketball-Europameisterschaft werden ausschließlich via Livestream vertrieben.

Basketball-EM - Deutschland vs. Montenegro, Übertragung: Achtelfinale heute im Liveticker bei SPOX

Eine Alternative gibt es aber dennoch: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier bekommt Ihr im Minutentakt alle relevanten Informationen live aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Und das Beste: Die Nutzung unseres Tickers ist für Euch komplett kostenfrei. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Montenegro

Basketball-EM - Deutschland vs. Montenegro, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der DBB-Kader

Guards

Name Klub Größe Dennis Schröder Free Agent (zuletzt Houston Rockets, USA) 188cm Maodo Lo Alba Berlin 191cm Andreas Obst FC Bayern Basketball 191cm Nick Weiler-Babb FC Bayern Basketball 196cm Justus Hollatz CB Breogan (Spanien) 191cm

Forwards

Name Klub Größe Niels Giffey Free Agent (zuletzt Zalgiris Kaunas, Litauen) 200cm Franz Wagner Orlando Magic (USA) 206cm Christian Sengfelder Brose Bamberg 205cm Daniel Theis Indiana Pacers (USA) 204cm Johannes Thiemann Alba Berlin 205cm Johannes Voigtmann ZSKA Moskau 211cm Jonas Wohlfahrt-Bottermann Hamburg Towers 208cm

Basketball-EM - Deutschland vs. Montenegro, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Achtelfinalpaarungen