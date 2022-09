Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht es bei der EM weiter am heutigen Sonntag gegen Litauen. Wie Ihr das 3. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach ihrem Auftaktsieg hat der deutschen Mannschaft ein richtig starkes Viertel gereicht, um Bosnien-Herzegowina zu schlagen. Am heutigen Sonntag geht es weiter mit einem Duell gegen Litauen.

Basketball-EM - Deutschland vs. Litauen, Übertragung: 3. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das 3. Gruppenspiel zwischen Deutschland vs. Litauen in Gruppe B der Basketball-EM wird am heutigen Sonntag (4. September) um 14.30 Uhr angepfiffen. Die beiden Teams treffen in der LANXESS arena in Köln aufeinander, wo alle Gruppenspiele der Gruppe B ausgetragen werden.

Gestern startete das deutsche Team gerade offensiv mit einigen Schwierigkeiten in die Partie und brauchte offenbar die Halbzeitpause, um sich wachzurütteln. Das klappte aber richtig gut, mit 28:11 ging das dritte Viertel an Dennis Schröder und Co. Die Führung gab die Mannschaft auch nicht mehr ab. Schröder und Franz Wagner führten ihre Auswahl mit jeweils 18 Punkten an, auf der Gegenseite setzten vor allem Dzanan Musa von Real Madrid (30 Punkte) und Jusuf Nurkic von den Portland Trail Blazers (21) Akzente.

© getty Dennis Schröder hat gegen Bosnien 18 Punkte erzielt.

Basketball-EM - Deutschland vs. Litauen, Übertragung: 3. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Das 3. Gruppenspiel der Basketball-EM zwischen Deutschland und Litauen könnt Ihr heute live mit MagentaSport sehen. Dort könnt Ihr die gesamte Partie in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Beginnend mit den Vorberichten startet der Streamingdienst die Übertragung um 14 Uhr.

Auf den Livestream von magentasport könnt Ihr mit der MagentaSport-App zugreifen. Alternativ für andere Endgeräte könnt Ihr den Stream auch auf magentasport.de sehen.

MagentaSport zeigt nicht nur die Partien des DBB-Teams live und in voller Länge, sondern alle 76 Spiele der EuroBasket 2022. Ohne Telekom-Vertrag kostet Euch das Jahres-Abo bei MagentaSport 9,95 Euro im Monat, im Monatsabo beträgt der Preis 16,95 Euro. Für Telekom-Kunden kostet das Jahres-Abonnement für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat oder 9,95 Euro im Monatsabo.

Basketball-EM - Deutschland vs. Litauen, Übertragung: 3. Gruppenspiel heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, ist der SPOX-Liveticker die perfekte Lösung für Euch! Damit bekommt Ihr im Minutentakt die wichtigsten Updates direkt aus Köln und verpasst nichts.

Hier entlang zum Liveticker Deutschland-Litauen.

Basketball-EM - Deutschland vs. Litauen, Übertragung: 3. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe B im Überblick