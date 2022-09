Die deutsche Nationalmannschaft ist noch ungeschlagen bei der Basketball-EM, als nächstes geht es allerdings gegen Luka Doncic und Slowenien! Alle Infos zur Übertragung des 4. Gruppenspiels heute live im TV und Livestream sowie dem passenden Liveticker findet Ihr hier.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket live und kostenlos bei MagentaSport!

Nach einem verrücktem Sieg in doppelter Overtime gegen die Litauer und deren Twin Towers Jonas Valanciunas und Domantas Sabonis gab es für das DBB-Team einen Tag verdiente Pause, am heutigen Dienstag (6. September) geht es jedoch weiter gegen Slowenien.

Basketball-EM - Deutschland vs. Slowenien, Übertragung: 4. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Termin, Uhrzeit, Infos

Weiter geht es für das Team von Gordon Herbert diesmal zu etwas späterer Uhrzeit, um 20.30 Uhr. Wie alle Gruppenspiele der Gruppe B findet das Duell zwischen Deutschland und Slowenien in der LANXESS Arena in Köln statt, wo bisher stets beste Stimmung war. Dafür sorgten neben den deutschen Fans am Sonntag auch die angereisten Fans von Litauen.

Gegen Litauen war Franz Wagner der Mann des Spiels mit 32 Punkten, Maódo Lô wurde zum Helden der zweiten Overtime mit gleich zwei Stepback-Dreiern. Auf der Gegenseite ging Valanciunas mit 34 Punkten und 14 Rebounds voran, nach dieser Kraftleistung musste er sogar die anschließende Pressekonferenz frühzeitig mit Muskelkrämpfen verlassen.

Gegen Slowenien wird es vermutlich nicht unbedingt leichter zu gewinnen, mit Doncic läuft immerhin einer der aktuell besten zehn Basketballer der Welt für die Osteuropäer auf, da sind sich die meisten Basketball-Kenner einig. Das deutsche Team hat Slowenien jedoch erst vor knapp einer Woche im Rahmen der WM-Qualifikation geschlagen.

© getty Maódo Lô traf zwei sehr wichtige Würfe in der zweiten Overtime gegen Litauen.

Basketball-EM - Deutschland vs. Slowenien, Übertragung: 4. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der EuroBasket live bei MagentaSport!

Auch in Sachen Übertragung gibt es gute Nachrichten für alle Interessierten, mit MagentaSport könnt Ihr das 4. Gruppenspiel der Basketball-EM zwischen Deutschland und Slowenien heute live sehen und kostenlos sehen. Der Streamingdienst zeigt das Aufeinandertreffen in voller Länge im Free-TV, die Vorberichterstattung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Auch der entsprechende Livestream von MagentaSport ist kostenfrei aufzurufen, entweder via der MagentaSport-App oder auf magentasport.de

Falls das DBB-Team Euch richtig heiß macht auf besten europäischen Basketball könnt Ihr mit MagentaSport sogar alle 76 Spiele der EuroBasket 2022 live und in voller Länge verfolgen. Für Telekom-Kunden kostet das monatlich kündbare Abonnement dort nur 4,95 Euro, im Jahresabo zahlt ihr 9,95 Euro monatlich. Ohne Telekom-Vertrag beträgt der Preis im Monatsabo 16,95 Euro, mit dem Jahresdeal landet Ihr bei 9,95 Euro pro Monat.

Basketball-EM - Deutschland vs. Slowenien, Übertragung: 4. Gruppenspiel heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs und könnt oder wollt nicht auf die Livebilder zugreifen? Das ist kein Problem, mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr auf dem Laufenden dank Updates im Minutentakt direkt aus Köln.

Hier entlang zum Liveticker Deutschland vs. Slowenien!

Basketball-EM - Deutschland vs. Slowenien, Übertragung: 4. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Gruppe B im Überblick