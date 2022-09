Bei der Basketball-EM 2022 werden auch am heutigen Tag wieder einige Partien ausgetragen. Alle Informationen zu den Spielen am vierten Tag der EuroBasket und wo Ihr die diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zwei Partien haben die Teams der Gruppen A und B bei der EuroBasket 2022 schon absolviert. Heute steht für die Nationen das 3. Gruppenspiel bei der Basketball-EM auf dem Programm.

Basketball-EM heute live am Sonntag: Spiele und Zeitplan

Insgesamt sechs Partien werden am heutigen Sonntag, den 4. September, bei der Basketball-EM 2022 stattfinden. Im Einsatz sind die Teams aus den Gruppen A und B. Damit werden die Spiele der EuroBasket heute erneut in Tiflis und in Köln ausgetragen. Für alle Vorrundenpartien der Gruppe A dient die georgische Hauptstadt als Austragungsort, in Köln hingegen werden alle Begegnungen der Gruppe B absolviert.

Der Spieltag beginnt heute mit dem Duell zwischen Bulgarien und Montenegro. In der Gruppe A duellieren sich die beiden Nation ab 13.30 Uhr. Spanien, einer der Favoriten in dieser Gruppe, steht später am heutigen Tag um 16.15 Uhr gegen Belgien auf dem Parket. Gastgeber Georgien absolviert ab 19.00 Uhr gegen die Türkei die letzte Begegnung des Tages in der Gruppe A.

© getty Das DBB-Team von Gordon Herbert ist heute gegen Litauen im Einsatz.

In der Gruppe B eröffnet Gastgeber Deutschland den 3. Gruppenspieltag. Nach den Duellen gegen Frankreich und Bosnien und Herzegowina, ist das Team von Gordon Herbert am heutigen Sonntagmittag gegen Litauen gefordert. Die Partie beginnt in der LAXESS arena in Köln um 14.30 Uhr. Der gestrige Gegner des DBB-Teams, Bosnien und Herzegowina, spielt heute um 17.45 Uhr gegen Titelverteidiger Slowenien. Den Spieltag schließt die Partie zwischen Frankreich und Ungarn ab. Der Startschuss der letzten Partie des Tages erfolgt in Köln um 20.30 Uhr.

Basketball-EM heute live am Sonntag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker - Die heutigen Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Gruppe Partie Spielort 4. September 13.30 Uhr A Bulgarien - Montenegro Tiflis 4. September 14.30 Uhr B Litauen - Deutschland Köln 4. September 16.15 Uhr A Spanien - Belgien Tiflis 4. September 17.45 Uhr B Slowenien - Bosnien und Herzegowina Köln 4. September 19.00 Uhr A Türkei - Georgien Tiflis 4. September 20.30 Uhr B Frankreich - Ungarn Köln

Basketball-EM heute live am Sonntag: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der Basketball-EM 2022 seht Ihr live und in voller Länge bei MagentaSport. Der Telekom-Dienst besitzt nämlich die kompletten Übertragungsrechte der EuroBasket. Die sechs Partien des heutigen Tages seht Ihr also allesamt bei MagentaSport im TV und auf magentasport.de oder mit der MagentaSport-App im Livestream.

Das heutige Duell zwischen Deutschland und Litauen überträgt MagentaSport zudem im Free-TV und im kostenlosen Livestream, die Übertragung beginnt um 14.00 Uhr. Wenn Ihr alle Duelle des heutigen Tages live und vollumfänglich erleben möchtet, benötigt Ihr ein MagentaSport-Abonnement.

Das kostet für Telekom-Kunden im Jahres-Abo 4,95 Euro pro Monat. Das Monats-Abonnement kostet im Vergleich 9,95 Euro im Monat. Wenn Ihr keinen Telekom-Vertrag besitzt, zahlt Ihr für ein Monatsabo 16,95 Euro, das Jahres-Abonnement schlägt mit 9,95 Euro pro Monat zu Buche.

Basketball-EM heute live am Sonntag: Übertragung im Liveticker

Die Begegnung zwischen Deutschland und Litauen verfolgen wir hier bei SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker, sodass Ihr nichts von der Partie verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Basketball-EM: Die Sieger der vergangenen Jahre