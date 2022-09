Der 3. Gruppenspieltag bei der Basketball-EM geht am heutigen Tag weiter. Alle Informationen zu den Duellen des Tages und darüber, wo Ihr die Begegnungen der EuroBasket 2022 heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Tag 5 der EuroBasket 2022! Am heutigen Montag finden erneut sechs Partien bei der Basketball-EM statt. Die Teams aus den Gruppen C und D tragen ihr 3. Gruppenspiel der Europameisterschaft aus.

Basketball-EM heute live am Montag: Spiele und Zeitplan

Am heutigen Montag, den 05. September, schließen die Mannschaften aus den Gruppen C und D den 3. Gruppenspieltag ab. Die drei Duelle der Gruppe C werden auch am heutigen Tag in Mailand stattfinden. In Prag sind die Teams aus der Gruppe D im Einsatz.

Den Spieltag eröffnen am heutigen Montag Polen und Israel. Beide Teams konnten in der Gruppe D bei der EuroBasket bislang einen Sieg einfahren. Ab 14.00 Uhr kämpfen die beiden Nationen um ihren zweiten Erfolg bei der Basketball-EM. Tschechien hingegen musste in der Gruppe C zwei Niederlagen einstecken. Die Tschechen sind heute um 17.30 Uhr gegen die Niederlande gefordert. Den Abschluss des Spieltags bestreiten heute unter anderem Serbien und Finnland um 21.00 Uhr. Mit NBA-MVP Nikola Jokic befindet sich Serbien in der Tabelle der Gruppe C auf Rang eins. Holt Serbien heute den dritten Sieg in Folge?

Den dritten Erfolg in Serie kann heute ebenfalls Griechenland einfahren. Das Team um Giannis Antetokounmpo spielt um 17.00 Uhr gegen Großbritannien. Schon früheram Tag duellieren sich in der Gruppe C Kroatien und Estland. Die Partie startet um 14.15 Uhr in Mailand. In der Gruppe C ist Gastgeber Italien ist zudem um 21.00 Uhr gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Ukrainer im Einsatz.

Basketball-EM heute live am Montag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Gruppe Partie Spielort 5. September 14.00 Uhr D Polen - Israel Prag 5. September 14.15 Uhr C Kroatien - Estland Mailand 5. September 17.00 Uhr C Großbritannien - Griechenland Mailand 5. September 17.30 Uhr D Tschechien - Niederlande Prag 5. September 21.00 Uhr C Ukraine - Italien Mailand 5. September 21.00 Uhr D Serbien - Finnland Prag

Basketball-EM heute live am Montag: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der Basketball-EM 2022 seht Ihr live und vollumfänglich bei MagentaSport. Die sechs Duelle des heutigen Tages überträgt der Sender somit heute ebenfalls live im TV. Im Livestream könnt Ihr die sechs Begegnungen ebenfalls bei MagentaSport erleben. Diesen findet Ihr auf magentasport.de oder in der MagentaSport-App.

© getty Giannis Antetokounmpo ist mit Griechenland heute gegen Großbritannien im Einsatz.

Basketball-EM heute live am Montag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Gruppen C und D im Überblick

Gruppe C

Platz Team Bilanz Differenz Punkte 1. Ukraine 2-0 +30 4 2. Griechenland 2-0 +8 4 3. Kroatien 1-1 +17 3 4. Italien 1-1 +17 3 5. Estland 0-2 -22 2 6. Großbritannien 0-2 -50 2

Gruppe D