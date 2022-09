Nach dem tollen Auftaktsieg gegen Frankreich muss Deutschland heute im 2. Gruppenspiel der Basketball-EM gegen Bosnien und Herzegowina antreten. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Duell in der Gruppe B der EuroBasket heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier.

Es herrscht Euphorie im DBB-Team! Den Auftakt bei der Basketball-EM 2022 konnte Deutschland am Donnerstag erfolgreich bestreiten. Am heutigen Tag wartet nun auf das Team von Gordon Herbert die Auswahl aus Bosnien und Herzegowina.

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina, Übertragung: 2. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 03. September, duelliert sich Deutschland im 2. Gruppenspiel der EuroBasket 2022 mit Bosnien und Herzegowina. Die Begegnung der Gruppe B startet um 14.30 Uhr. Alle Partien der Gruppe B werden bei der Basketball-EM in der LANXESS arena in Köln ausgetragen, und damit auch das heutige Spiel zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina.

Das 1. Gruppenspiel der EuroBasket hat Deutschland gegen Frankreich absolviert. Dank einer hervorragenden Leistung gewann das DBB-Team das Duell mit 76:63. Vor allem in der Defensive überzeugte das Team von Gordon Herbert gegen die so stark eingeschätzten Franzosen. Rudy Gobert und Co. erzielten so im 1. Gruppenspiel nur magere 63 Zähler. DBB-Kapitän Dennis Schröder erwischte in der Offensiven nicht seinen besten Tag. Johannes Thiemann aber auch Maodo Lô sprangen jedoch für den NBA-Star in die Bresche. Gelingt Deutschland heute gegen Bosnien und Herzegowina der zweite Sieg bei der Heim-EM?

© getty Maodo Lô zeigte im 1. Gruppenspiel gegen Frankreich eine starke Leistung.

Das wird am heutigen Tag sicherlich nicht leicht gegen Bosnien und Herzegowina. Der heutige Gegner des DBB-Teams gewann sein Auftaktduell gegen Ungarn mit 95:85. Bosnien und Herzegowina zeigte gerade in der Offensive eine geschlossene Mannschaftsleistung, gleich vier Akteure erzielten 16 oder mehr Punkte. Beste Scorer war bei dem Duell gegen Ungarn Jusuf Nurkic und Dzanan Musa. Heute erwartet Bosnien und Herzegowina mit dem Gastgeber Deutschland ein jedoch ein defensiv gut eingestelltes Team.

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina, Übertragung: 2. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: 2. Gruppenspiel, EuroBasket 2022

2. Gruppenspiel, EuroBasket 2022 Duell: Deutschland vs. Bosnien Herzegowina

Deutschland vs. Bosnien Herzegowina Datum: 03. Septemeber

03. Septemeber Beginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Austragungsort: LANXESS arena, Köln

LANXESS arena, Köln Übertragung im TV und Livestream: MagentaSport

MagentaSport Liveticker: SPOX

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina, Übertragung: 2. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Das 2. Gruppenspiel bei der Basketball-EM zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina seht Ihr am heutigen Tag live bei MagentaSport. Dort könnt Ihr die Partie in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Das MagentaSport-Team besteht heute aus Moderatorin Anett Sattler, dem Kommentatoren-Duo Basti Ulrich und Pascal Roller, dem Expert Per Günther sowie dem Field Reporter Benni Zander. Um 14.00 Uhr beginnt der Telekom-Dienst mit der Übertragung der Partie.

MagentaSport zeigt Deutschland vs. Bosnien und Herzegowina heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Auf den Livestream des Senders könnt Ihr mit der MagenatSport-App zugreifen. Den Livestream der Partie könnt Ihr zudem mit Eurem Laptop im Browser auf magentasport.de sehen.

MagentaSport zeigt neben den Partie des DBB-Teams alle 76 Spiele der EuroBasket 2022 live und vollumfänglich. Ohne Telekom-Vertrag kostet Euch das Jahres-Abo bei MagentaSport 9,95 Euro im Monat, das Monatsabo schlägt mit 16,95 Euro zur Buche. Wenn Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr für ein Jahres-Abonnement 4,95 Euro pro Monat oder 9,95 Euro im Monatsabo für MagentaSport.

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina, Übertragung: 2. Gruppenspiel heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Duell zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina, Übertragung: 2. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe B im Überblick