Im 2. Gruppenspiel der Basketball-EM duelliert sich Deutschland heute mit Bosnien und Herzegowina. Die komplette Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Mit einem Sieg ist das DBB-Team von Gordon Herbert am Donnerstag in die Heim-EM gestartet. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina bei der EuroBasket den zweiten Erfolg in Serie einfahren kann.

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina: 2. Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit einem 76:63-Sieg im Auftaktspiel gegen Frankreich, hat das DBB-Team in der Gruppe B ein Ausrufezeichen hinterlassen. Angeführt von Maodo Lô und Johannes Thiemann, spielte Deutschland am vergangenen Donnerstag vor allem in der Defensive stark auf. Heute wartet auf den Gastgeber der Basketball-EM mit Bosnien und Herzegowina ein Mannschaft, die ihre Auftaktpartie gegen Ungarn, ebenfalls gewinnen konnte. Wer kann das Spiel in der Gruppe B heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Das Spiel in der Gruppe B zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina beginnt heute um 14.30 Uhr in der LANXESS arena in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina.

© getty Gelingt dem DBB-Team gegen Bosnien Herzegowina heute erneut ein Sieg?

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina: 2. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

MagentaSport zeigt die Partie zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina exklusiv im Free-TV. Ab 14.00 Uhr könnt Ihr auf MagentaSport das Duell in der Gruppe B verfolgen. Der Dienst der Telekom zeigt nämlich alle Partien der Basketball-EM live und in voller Länge.

Auf magentasport.de und mit der MagentaSport-App könnt Ihr zudem Deutschland vs. Bosnien und Herzegowina am heutigen Mittag im kostenlosen Livestream erleben.

Basketball-EM - Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina, Übertragung: 2. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe B im Überblick