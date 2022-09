Deutschland bestreitet heute gegen Frankreich den Auftakt zur Basketball-EM. Alle Informationen zu der Übertragung des 1. Gruppenspiels und wo Ihr das Duell heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für das DBB-Team startet heute die Basketball-EM mit der Begegnung gegen Frankreich. Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich schließt den ersten Tag der EuroBasket 2022 ab.

Basketball-EM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Donnerstag, den 1. September, duellieren sich Deutschland und Frankreich am 1. Gruppenspieltag der Basketball-EM. Das Duell in der Gruppe B beginnt um 20.30 Uhr in Köln. Als Austragungsort dient die LANXESS arena.

Deutschland startet heute mit großer Vorfreude in die Basketball-EM, die zu großen Teilen auch in Deutschland ausgetragen wird. Selbstvertrauen gibt vor allem der starke Auftritt bei der Generalprobe gegen den amtierenden Europameister Slowenien. Gegen das Team rund um NBA-Star Luka Doncic gewann Deutschland am vergangenen Sonntag überraschend deutlich mit 90:71 (33:31). Vor allem Point Guard Dennis Schröder und Small Forward Franz Wagner zeigten sich vor der EM in einer guten Verfassung. Das Team von Gordon Herbert erwartet heute dennoch ein schweres Spiel.

© getty Small Forward Franz Wagner ist einer der Schlüsselspieler des DBB-Teams.

Denn Frankreich zählt auch bei dieser EM wieder zu den Favoriten. Vor allem mit den NBA-Stars Rudy Gobert und Evan Fournier bringen die Franzosen eine schlagkräftige Truppe auf das Parket. Dennoch fehlen mit Nicolas Batum, Frank Ntilikina oder Nando de Colo einige wichtige Spieler. Wer kann das 1. Gruppenspiel heute für sich entscheiden?

Basketball-EM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Gruppe Partie Spielort 1. September 13.30 Uhr A Spanien vs. Bulgarien Tiflis 1. September 14.30 Uhr B Bosnien-Herzegowina vs. Ungarn Köln 1. September 16.15 Uhr A Türkei vs. Montenegro Tiflis 1. September 17.15 Uhr B Slowenien vs. Litauen Köln 1. September 19.00 Uhr A Belgien vs. Georgien Tiflis 1. September 20.30 Uhr B Frankreich vs. Deutschland Köln

Basketball-EM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich könnt Ihr am heutigen Abend live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen. Alle 76 Spiele der Basketball-EM zeigt MagentaSport live und in voller Länge. Die Spiele mit deutscher Beteiligung bietet der Telekom-Dienst zudem auch im Free-TV und im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung startet um 19.45 Uhr.

Neben der Übertragung bei MagentaSport im TV, könnt Ihr die Partie zwischen Deutschland und Frankreich auch im Livestream mit der MagentaSport-App oder Eurem Laptop im Browser auf magentasport.de verfolgen.

Wenn Ihr alle 76 Spiele der Basketball-EM live verfolgen möchtet, benötigt Ihr ein MagentaSport-Abo. Für Telekom-Kunden kostet ein Jahres-Abonnement 4,95 Euro im Monat, ein Monatsabo schlägt mit 9,95 Euro zu Buche. Alle Nicht-Kunden zahlen für ein Jahres-Abo 9,95 Euro im Monat oder 16,95 Euro pro Monat für ein Monats-Abonnement.

Basketball-EM - Deutschland vs. Frankreich, Übertragung: 1. Gruppenspiel heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das 1. Gruppenspiel zwischen Deutschland und Frankreich im Liveticker. Damit verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

