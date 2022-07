Nachdem die Basketball-Europameisterschaft im letzten Jahr nicht ausgetragen wurde, ist es im September dieses Jahres endlich soweit. Wir zeigen Euch, wer das Großereignis live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die 41. Basketball-Europameisterschaft ist einer von vielen Sport-Wettbewerben, die wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben werden mussten - in diesem Fall von September 2021 auf September 2022. Eineinhalb Monate müssen die Basketball-Fans also noch warten, bevor am 1. September die EM 2022 losgehen kann. Dabei handelt es sich um die dritte EM hintereinander, die in vier Nationen ausgetragen wird - in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. Genauer gesagt in folgenden Städten: Berlin, Köln, Mailand, Tiflis und Prag.

SPOX verrät Euch im Folgenden, wer die Basketball-EM 2022 live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Basketball EM 2022 live im TV und Livestream? Alle Informationen zur Übertragung

Die Übertragungsrechte an der EM hat sich in Deutschland der Pay-TV-Sender Magenta Sport gesichert. Der Anbieter der Telekom war in der abgelaufenen Spielzeit bereits für die BBL-Playoffs zuständig und ist es nun also auch bei der EM 2022. Dabei werden alle Spiele des Turniers - vom ersten Spieltag an bis zum Finale - sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

Es werden zwei verschiedene Abo-Varianten angeboten, die sich im Preis unterscheiden - je nachdem, ob man Kunde bei der Telekom ist oder nicht. Für Telekom-Kunden ist das Abo nämlich um einiges billiger als für Nicht-Kunden. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, müssen Telekom-Kunden nur 4,95 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro je Monat (Monatsabo) hinblättern.

Basketball EM 2022: Die Gruppen im Überblick

Insgesamt 24 Mannschaften nehmen am Großereignis teil, diese wurden in vier Sechser-Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bestreitet all ihre Spiele in einer Stadt: die Gruppe A in Tiflis, die Gruppe B in Köln, die Gruppe C in Mailand und die Gruppe D in Prag. Die darauffolgende K.o.-Phase wird dann in der Berliner Mercedes-Benz Arena absolviert.

Pro Gruppe schaffen es die besten vier Teams ins Achtelfinale, das am 10. und am 11. September über die Bühne geht. Das Finale steigt am 18. September.

© getty Das DBB-Team kriegt es bei der EM in der Gruppenphase mit dem amtierenden Europameister Slowenien um Superstar Luka Doncic zu tun.

Das DBB-Team ist Teil der Gruppe B in Köln, in der es auf Frankreich, Litauen, den amtierenden Europameister Slowenien um Dallas-Mavericks-Superstar Luka Doncic, Ungarn und Bosnien & Herzegowina trifft.