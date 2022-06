Nur noch einen weiteren Sieg ist Alba Berlin vom Gewinn der dritten Meisterschaft in Folge entfernt. Beim heutigen Spiel drei könnte es also bereits so weit sein. Wo wird das Spiel gegen den FC Bayern Basketball im TV und Livestream zu sehen sein? SPOX klärt auf.

Was für eine Machtdemonstration der Hauptstädter in dieser Saison! Acht Playoff-Spiele liegen nun schon hinter den Blau-Gelben aus Berlin - und noch kein einziges ging verloren. Nun fehlt Alba Berlin nur noch ein weiterer Sieg, um die insgesamt elfte Meisterschaft der Klubgeschichte perfekt zu machen.

Für die Münchner auf der Gegenseite stehen die Chancen denkbar schlecht. Nachdem man erst das erste Spiel der Serie aufgrund eines desaströsen Schlussviertels verlor, wurde man im zweiten vor eigener Kulisse regelrecht vorgeführt. Zu allem Überfluss müssen die Bayern erneut auf ihren emotionalen Anführer Vladimir Lucic verzichten. Der Serbe hatte sich im Zuge der Vorbereitung auf Spiel zwei eine Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen.

BBL Finale: Alba Berlin vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr Spiel 3 live im TV und Livestream

Tatsächlich wird das dritte Spiel der Finalserie zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein. So wird der Sender Sport1 die gesamte Partie auf seinem Hauptkanal zeigen. Möglich wird das dank der Kooperation mit Hauptlizenzinhaber MagentaSport.

BBL Finale: Alba Berlin vs. FC Bayern München heute live im Free-TV?

Um die Partie im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr lediglich den Kanal Sport1 aufrufen. Um Punkt 19.00 Uhr und damit nur wenige Momente vor Tip-Off wird die Übertragung des Senders beginnen.

BBL Finale: Alba Berlin vs. FC Bayern München heute im kostenlosen Livestream?

Darüber hinaus bietet Sport1 auch einen Livestream zum eigenen linearen Sender an. Über diesen könnt Ihr dann ebenfalls das gesamte Spiel live verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Website. Alternativ könnt Ihr den Stream aber auch über die Sport1-App aufrufen.

BBL Finale: Alba Berlin vs. FC Bayern München - Der Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr die Begegnung weder im TV noch im Livestream sehen könnt, dann habt Ihr zumindest immer noch die Möglichkeit, Euch in Textform auf dem Laufenden zu halten. Über unseren hauseigenen SPOX-Liveticker bleibt Ihr immer Up-to-Date.

Hier geht's zum Liveticker des dritten Finalspiels zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern

BBL Finale: Alba Berlin vs. FC Bayern München - Alle Fragen und Antworten zur Partie

Was? Spiel 3 der Finalserie der BBL-Playoffs

Spiel 3 der Finalserie der BBL-Playoffs Wer? Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball

Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball Wann? Freitag, der 17. Juni um 19.00 Uhr

Freitag, der 17. Juni um 19.00 Uhr Wo? Mercedes-Benz-Arena in Berlin

Mercedes-Benz-Arena in Berlin

BBL Finale: Alba Berlin vs. FC Bayern München - Der Spielplan der Serie

Spiel 3: Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - Freitag, 17. Juni um 19.00 Uhr

Spiel 4: FC Bayern Basketball vs. Alba Berlin - Sonntag, 19. Juni um 15.00 Uhr (falls erforderlich)

Spiel 5: Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - Mittwoch, 22. Juni um 20.30 Uhr (falls erforderlich)

BBL Finale: Alba Berlin vs. FC Bayern München - Die weiteren Aufeinandertreffen in dieser Saison

Insgesamt viermal trafen die Bayern und Alba Berlin in dieser Spielzeit (vor den Playoffs) bereits aufeinander. Lediglich eine Partie konnten die Hauptstädter für sich entscheiden.