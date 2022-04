In Spiel vier im Viertelfinale der EuroLeague treten die Basketballer des FC Bayern München gegen den FC Barcelona an. SPOX tickert das Duell live mit.

Die Basketballer des FC Bayern München wollen in Spiel vier des Viertelfinals der EuroLeague den vorzeitigen K.o. gegen den FC Barcelona abwenden. Die Partie hier im Liveticker.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona: Spiel 4 im Viertelfinale der EuroLeague heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schauplatz ist heute der Münchner Audi Dome. Um 21 Uhr stehen sich zudem in Monaco die AS Monaco und Olympiakos Piräus - ebenfalls in Spiel vier - gegenüber. Wie der FC Barcelona können auch die Griechen heute den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Vor Beginn: Bayerns Basketballer dürfen sich keinen Fehltritt mehr erlauben, wollen sie nicht aus der EuroLeague ausscheiden. In Spiel drei des Viertelfinals mussten sich die Münchner Barcelona mit 66:75 geschlagen geben. In der Best-of-5-Serie liegen sie nun mit 1:2 hinten. Bei der nächsten Niederlage wäre das Aus besiegelt.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker! Hier gibt es heute alles Wissenswerte zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona in der EuroLeague schriftlich serviert. Los geht es um 20.45 Uhr.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona: Spiel 4 im Viertelfinale der EuroLeague heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der EuroLeague liegen bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Los geht es dort um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Tip-off. Jan Lüdeke moderiert, Sebastian Ulrich kommentiert gemeinsam mit dem Experten Denis Wucherer.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat. Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

EuroLeague: Der Stand im Viertelfinale