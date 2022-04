Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 3 Viertelfinale der EuroLeague heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Basketballer des FC Bayern München treffen heute ein drittes Mal im Viertelfinale der EuroLeague-Playoffs auf den FC Barcelona. Wie Ihr Spiel 3 der Serie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX in diesem Artikel.

Nicht nur in der NBA geht es aktuell so richtig zur Sache, auch der europäische Basketball befindet sich in seiner spannendsten Phase, den Playoffs der EuroLeague 2022. Im Viertelfinale steht dem FC Bayern München der FC Barcelona gegenüber. Zwei Spiele haben die beiden Topklubs bereits absolviert: Nachdem die Spanier das erste mit 77:67 gewinnen konnten, glichen die Münchner in Spiel 2 mit einem klaren 90:75-Sieg aus. In der Best-of-5-Serie steht es also 1:1.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Spiel 3 Viertelfinale der EuroLeague: Wichtigste Infos

Am heutigen Mittwoch, den 27. April, steht das dritte Spiel zwischen den europäischen Größen an. Nachdem die ersten beiden Partien in Barcelona stattfanden, gehen die nächsten zwei, Spiel 3 (somit auch das heutige) und Spiel 4, in München über die Bühne. Die Partie im Münchner Audi Dome geht um 20.30 Uhr los.

© getty 1:1 steht es in der Best-of-5-Serie zwischen dem FC Bayern und Barcelona.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 3 Viertelfinale der EuroLeague heute live im TV und Livestream

Wer Spiel 3 zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona heute live und in voller Länge sehen möchte, kommt nicht um Magenta Sport herum. Der Anbieter der Telekom besitzt die Übertragungsrechte und bietet die Partie um 20 Uhr auf der Plattform an. Jan Lüdeke wird dabei als Moderator eingesetzt. Später kümmern sich Michael Körner und Experte Alex Vogel um den Kommentar. Der Pay-TV-Sender hat heute auch das dritte Spiel zwischen der AS Monaco und Olympiakos Piräus im Angebot. Für beide Spiele wird ein Abo benötigt.

Obwohl Telekom-Kunden, was den Preis für das Magenta-Sport-Abonnement betrifft, Vorteile genießen, dürfen natürlich auch Nicht-Telekom-Kunden das Angebot nutzen. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, dürfen Telekom-Kunden das erste Jahr lang Magenta Sport gratis nutzen, ehe für sie dann 4,95 Euro je Monat anfallen.

Basketball - FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Spiel 3 Viertelfinale der EuroLeague heute im Liveticker

Ihr habt kein Magenta-Sport-Abo? Kein Problem, dank des Livetickers von SPOX habt Ihr trotzdem die Möglichkeit, Spiel 3 heute live zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker der dritten Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.

EuroLeague: Der Stand im Viertelfinale