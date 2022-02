Die deutschen Basketballer starten in die Rückrunde des ersten WM-Qualifikationsturniers! Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Match heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Erst vor drei Tagen standen sich die deutsche und die israelische Basketball-Nationalmannschaft zuletzt gegenüber. Am 3. Spieltag des ersten WM-Qualifikationsturniers konnte sich das DBB-Team mit 71:67 durchsetzen. Ein knapper, aber wahnsinnig bedeutsamer Sieg für Trainer Gordon Herbert und seine Spieler, schließlich hatte man sich am ersten Spieltag gegen Estland geschlagen geben müssen. Eine weitere Niederlage hätte die Aussichten auf eine WM-Teilnahme schlagartig minimiert.

Das heutige Rückspiel wird hingegen wieder in Deutschland stattfinden. Und auch sonst gibt es einige erfreuliche Nachrichten im Hinblick auf die Begegnung: So sollen die beiden bei Alba Berlin unter Vertrag stehenden Spieler Maodo Lo und Johannes Thiemann wieder Teil des Kaders sein. Auch Bayern Münchens Andreas Obst hat das Okay von seinem Klub erhalten.

Basketball - Deutschland vs. Israel, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Tip-Off, Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Spieltag: 4. Spieltag

4. Spieltag Datum: Montag, 28. Februar 2022

Montag, 28. Februar 2022 Tip-Off: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Austragungsort: SNP Dome, Heidelberg

Basketball - Deutschland vs. Israel, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Basketball-Fans und Interessierten: Das Match zwischen dem Deutschen Basketball Bund der israelischen Auswahl wird kostenlos zu sehen sein. Alle notwendigen Informationen dazu findet Ihr hier.

© getty Robin Benzing war im Hinspiel gegen Israel Deutschlands bester Werfer: Insgesamt 17 Punkte steuerte der DBB-Kapitän zum Sieg hinzu.

Basketball - Deutschland vs. Israel, Übertragung: WM-Qualifikation heute im kostenlosen Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung liegen in Händen des Livesport-Anbieters MagentaSport. Wie schon im Falle des Hinspiels wird die Streamingplattform auch das Rückspiel kostenfrei für alle zugänglich machen. Ein Abonnement ist demnach nicht notwendig.

Wer sich dennoch keines der Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft oder BBL entgehen lassen will, sollte eine solche Mitgliedschaft in Betracht ziehen. Der Kostenpunkt ist dabei jedoch von dem Vorhandensein eines Telekom-Vertrages sowie der Laufzeit abhängig. Um die Übersicht zu behalten, haben wir Euch die Angebote mal in der unten stehenden Tabelle aufgeführt. Die Preise beziehen sich dabei jeweils auf den monatlichen Betrag.

Laufzeit / Telekom-Vertrag? Ja Nein 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu den verschiedenen Angeboten.

Basketball - Deutschland vs. Israel, Übertragung: WM-Qualifikation heute im TV

Es wird keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Basketball - Deutschland vs. Israel, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Der DBB-Kader für das heutige Rückspiel gegen Israel