BBL Pokal Final Four: Spielplan, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Um den Sieger des BBL Pokals 2022 zu finden, wird in den kommenden Tagen das Final Four veranstaltet. Hier erfahrt Ihr, welche Mannschaften am Final Four teilnehmen, den genauen Spielplan mit Infos zu den Terminen sowie Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

BBL Pokal Final Four: Spielplan, Termine

Das Final Four zur Ermittlung des BBL-Pokalsiegers 2022 steht kurz bevor. Genauer gesagt findet das Basketball-Kurzturnier am 19. und am 20. Februar statt. Vier Teilnehmer spielen um die Trophäe. Dabei handelt es sich um Alba Berlin, die Niners Chemnitz, die Basketball Löwen Braunschweig und Hakro Merlins Crailsheim.

Das Final Four wird im K.o.-Modus entschieden. Eine Niederlage bedeutet somit das Ausscheiden aus dem Turnier. Die beiden Sieger hingegen ziehen ins Finale ein.

© imago images Alba Berlin kann mit dem Sieg beim Final Four 2022 alleiniger Rekordsieger werden.

Die Halbfinalspiele gehen am Samstag, den 19. Februar, über die Bühne. Die Basketball Löwen Braunschweig treffen um 16 Uhr auf Hakro Merlins Crailsheim, der amtierende Meister Alba Berlin bekommt es um 19.30 Uhr mit den Chemnitz 99ers zu tun. Das Finale steigt am Tag darauf, den 20 Februar, um 15 Uhr. Alle drei K.o.-Spiele werden in der Berliner Mercedes-Benz Arena, der Heimstätte von Alba Berlin, ausgetragen.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort (Spielstätte) Samstag, 19. Februar 16.00 Uhr BB Löwen Braunschweig Hakro Merlins Crailsheim Berlin (Mercedes-Benz Arena) Samstag, 19. Februar 19.30 Uhr Alba Berlin Chemnitz 99ers Berlin (Mercedes-Benz Arena) Sonntag, 20. Februar 15.00 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Berlin (Mercedes-Benz Arena)

BBL Pokal Final Four: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das Final Four des BBL-Pokals besitzt Magenta Sport. Der Anbieter der Telekom überträgt die Duelle live und als Free-TV-Angebot auf allen Plattformen von MagentaTV.

Für das Halbfinale zwischen Braunschweig und Crailsheim werden um 15.45 Uhr die ersten Livebilder gezeigt. Benni Zander kommentiert die Partie, Arne Malsch übernimmt die Rolle des Moderatoren. Alba Berlin gegen Chemnitz gibt es am Samstag ab 19.15 Uhr zu sehen. Dafür wird folgendes Duo eingesetzt: Alexander Frisch (Kommentator) und Anett Sattler (Moderatorin).

Darüber hinaus werden die Pokalspiele auch auf dem Twitch-Account der Liga, der den Namen "easyCreditBBL" trägt, gezeigt.

BBL Pokal Final Four: Die ewige Rangliste der Pokalsieger

Die Berliner konnten den Pokal insgesamt bereits zehnmal gewinnen. Mit einem erneuten Triumph würden die Hauptstädter an Bayer Giants Leverkusen (ebenfalls zehn Titel) vorbeiziehen, um alleiniger Rekordsieger zu werden.