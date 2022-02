Basketball - Israel vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation heute in Israel. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Basketball, Israel vs. Deutschland: Ort, Datum, Zeit, Infos

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht am heutigen Freitag, 25. Februar, das dritte Spiel in der 1. Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2023 an. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft auswärts auf Israel. Der Tipoff in Tel Aviv erfolgt um 13.30 Uhr.

Nach der Auftaktniederlage gegen Estland und dem anschließenden Sieg gegen Polen steht Deutschland in Israel schon etwas unter Druck, qualifizieren sich aus der Gruppe D doch nur drei der vier Teams für die 2. Qualifikationsrunde. Im Gegensatz zu Deutschland startete Israel mit zwei Siegen in die WM-Qualifikation. Das "Rückspiel" gegen Israel findet übrigens schon am kommenden Montag in Heidelberg statt.

Bundestrainer Herbert lässt vor den beiden Duellen gegen den Gruppenfavoriten keinen Druck aufkommen. "Jedes Spiel ist wichtig, wir müssen eins nach dem anderen spielen. Erst einmal wollen wir es in die nächste Runde schaffen", sagte Herbert.

Doch nicht nur dafür will das personell dezimierte DBB-Team - es fehlen alle Spieler, die in der NBA und der EuroLeague im Einsatz sind - heute in Israel möglichst zwei Punkte sammeln. Die Ergebnisse der 1. Qualifikationsrunde werden nämlich in die 2. Runde übernommen.

Angeführt wird der international recht unerfahrene Kader von den alten Haudegen Robin Benzing (163 Länderspiele) und Bastian Doreth (92 Länderspiele).

Basketball: Die Spiele des DBB-Teams in der WM-Qualifikation

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 25.11.21 19 Uhr Deutschland Estland 66:69 28.11.21 20 Uhr Polen Deutschland 69:72 25.02.22 13.30 Uhr Isreal Deutschland 28.02.22 19.30 Uhr Deutschland Israel 30.06.22 18 Uhr Estland Deutschland 03.07.22 18 Uhr Deutschland Polen

Basketball - Israel vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Israel wird heute exklusiv von MagentaSport live übertragen - und das Beste: Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt das Spiel kostenlos für alle.

Anders als bei den Übertragungen von MagentaSport aus der 3. Liga, der DEL oder der BBL benötigt Ihr kein kostenpflichtiges Abo, um Israel vs. Deutschland live verfolgen zu können.

Der Livestream zum Spiel kann auf magentasport.de oder über die App auf diversen Endgeräten (PC, Notebook, Tablet, Smart-TV, ...) abgerufen werden. Kunden von MagentaTV können das Spiel mit selbstverständlich über den Receiver auch im TV sehen.

Basketball - Israel vs. Deutschland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die Tabelle in Gruppe D