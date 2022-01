BBL: Siegesserie der Telekom Baskets Bonn gerissen - München rückt heran

Tabellenführer Telekom Baskets Bonn ist in der Basketball-Bundesliga doch nicht unschlagbar. Die Rheinländer verloren am Sonntag bei den Merlins Crailsheim trotz früher 17-Punkte-Führung 76:81 (47:37) und damit erstmals nach neun Siegen in Serie.

Verfolger Bayern München rückte am Abend durch ein 95:86 (49:42) bei Brose Bamberg auf zwei Punkte heran. Dritter ist Alba Berlin (88:80 bei den Hamburg Towers).

Die Bonner zogen bei den Merlins blitzschnell davon und führten nach dem ersten Viertel mit 26:9. Crailsheim kämpfte sich aber nach und nach heran und lag in der Arena Hohenlohe plötzlich sogar vorne (63:61). Bonn kam nicht mehr zurück. Bester Werfer des Spitzenreiters war Center Michael Kessens mit 14 Punkten.