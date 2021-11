BBL: Bayern siegen ohne erkrankten Trinchieri

Auch ohne ihren erkrankten Cheftrainer Andrea Trinchieri haben die Basketballer des FC Bayern die Woche mit dem dritten Sieg im dritten Pflichtspiel abgeschlossen. Bei der BG Göttingen gewannen die Münchner in der Bundesliga mit 80:66 (34:33), der Italiener Trinchieri musste am Sonntag nach Klubangaben wegen einer Bronchitis das Bett hüten.

Ein packendes Verfolgerduell lieferten sich ratiopharm Ulm und Meister Alba Berlin, das die Gäste in der Verlängerung mit 71:66 (63:63, 31:40) gewannen. Erst fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ging Alba erstmals in Führung, Ulm hatte zwischenzeitlich mit elf Punkten geführt. Mit 10:6 Punkten halten die Berliner Spitzenreiter Bayern (12:4) im Blick.

Die Niners Chemnitz holten im vorerst letzten Heimspiel vor Publikum ein 67:64 (33:38) gegen Aufsteiger MLP Academics Heidelberg. Da vorerst bis zum 12. Dezember wegen der angespannten Coronalage keine Zuschauer in Sachsen erlaubt sind, müssen die Niners zumindest am 11. Dezember gegen die Jobstairs Giessen 46ers vor leeren Rängen spielen. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Bei den Bayern, unter der Woche in der EuroLeague gegen Fenerbahce Istanbul (71:63) und Panathinaikos Athen (81:78) erfolgreich, stand Assistenzcoach Slaven Rimac an der Seitenlinie. Topscorer der Gäste, die im dritten Viertel die Weichen auf Sieg stellten (26:14), war Deshaun Thomas (18 Punkte).

"Es ist für uns das fünfte Spiel innerhalb von neun Tagen. Dieser Spielplan ist nicht einfach, aber wir waren gut vorbereitet", sagte Rimac.

Während es für die Bayern und Meister Alba Berlin am Mittwoch in der EuroLeague weitergeht, haben die übrigen Bundesligisten Pause. Am Donnerstag in Nürnberg gegen Estland (19.00 Uhr) und am darauffolgenden Sonntag in Lublin gegen Gastgeber Polen (20.00/beide MagentaSport) stehen die ersten WM-Qualifikationsspiele unter dem neuen Bundestrainer Gordon Herbert an.