Nicht mehr lange, dann geht es endlich wieder los: Die beste Basketballliga der Welt, die NBA, startet am 19. Oktober in die neue Saison. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

NBA, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im TV und Livestream

Am 19. Oktober startet die NBA in ihre 72. Saison seit dem Zusammenschluss von NBL und BAA im Jahr 1949. Bevor es an die Pflichtspiele geht, finden allerdings noch aller Hand Preseason-Spiele statt, in denen Ihr Euren Lieblingsspielern zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf die Finger schauen könnt.

NBA, Übertragung: Die 2021/22-Saison im TV und Livestream bei DAZN

Wie auch schon in den Jahren zuvor, wird auch in dieser Saison der Streamingdienst DAZN der Live-NBA-Anbieter schlechthin sein. Insgesamt 182 Spiele werden auf der Plattform in der kommenden Saison übertragen - das heißt: sieben Games pro Spielwoche oder auch: immer das Topspiel des Abends.

Um DAZN empfangen zu können benötigt Ihr ein laufendes Abo. Hier gibt es zwei Optionen: Wenn Ihr darauf aus seid, jeden Monat kündigen zu können, dann empfiehlt sich monatliche Abo für 14,99 Euro. Seid ihr Euch allerdings sicher, dass Ihr längerfristig ein Kunde bei DAZN bleiben wollt, dann ergibt das Jahresabo mehr Sinn: Hier bezahlt Ihr 149,99 Euro für zwölf Monate und spart damit fast 30 Euro.

Übrigens: Dank einer Kooperation von DAZN und Vodafone habt Ihr seit kurzem auch die Möglichkeit das Sportprogramm im linearen Fernsehen zu genießen. Die neu eingerichteten Sender DAZN 1 und DAZN 2 senden 16 Stunden am Tag Highlights und Livesport-Events. Um die beiden Kanäle zu empfangen, benötigt Ihr einen GigaTV-Anschluss, egal ob per DSL oder Kabel.

NBA, Übertragung: Die 2021/22-Saison im Livestream vom NBA League Pass

Für alle diejenigen, denen das NBA-Programm von DAZN noch nicht genug ist, für die hat die NBA mal wieder den "NBA League Pass" bereitgestellt.

Die verschiedenen Angebote seht Ihr hier in der Übersicht:

Features Monatlich Jährlich League Pass Premium - alle Spiele live - zwei geräte gleichzeitig - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 29,99 Euro 229,99 Euro League Pass - alle Spiele live - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 24,99 Euro 199,99 Euro Team Pass - alle Spiele eines von Dir ausgewählten Teams - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 14,99 Euro 109,99 Euro 3-Game-Choice - schaue drei von dir ausgewählte Spiele pro Monat - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 3,99 Euro 38,99 Euro

NBA, Übertragung: So seht Ihr die Pre-Season-Spiele ab 3. Oktober

Die insgesamt 66 Preseason-Spiele vom 3. bis 15. Oktober, werden exklusiv im NBA League Pass ausgestrahlt - es ist demnach nicht möglich die Matches kostenfrei zu verfolgen.

NBA, Übertragung: Das sind die besten Pre-Season-Matchups in Woche 1