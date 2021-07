Olympia - Basketball: Henrik Rödl nominiert Helden von Split für Tokio

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl setzt bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) wie zuvor angekündigt auf die Helden von Split. Der 52-Jährige nominierte die zwölf Spieler, die beim Qualifikationsturnier in Kroatien das Ticket für Japan lösten. Den Kader veröffentlichte am Montag der DOSB.

"Es ist ja klar, dass diese Zwölf sich das verdient haben. Ich hoffe, alle bleiben gesund, damit wir mit ihnen nach Tokio fahren können", hatte Rödl am Sonntag nach dem Finalsieg gegen Brasilien (75:64) gesagt. Das Aufgebot im Überblick:

Olympia: Das deutsche Basketball-Aufgebot im Überblick