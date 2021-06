BBL: US-Center Jalen Reynolds verlässt FC Bayern Basketball

Der deutsche Vizemeister Bayern München verliert seinen Center: Nach nur einer Saison verlässt der US-Amerikaner Jalen Reynolds (28) den Verein und kehrt zu seinem vorherigen Klub Maccabi Tel Aviv zurück. Das teilte der israelische Rekordmeister am Donnerstagvormittag mit.

In der vergangenen Saison der Basketball Bundesliga (BBL) erzielte Reynolds in 38 Partien für die Bayern im Schnitt 12,3 Punkte. Im vergangenen Sommer hatte er einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben.

Reynolds hat in seiner Karriere bereits viel Erfahrung in Europa gesammelt. Der Profi aus Detroit spielte vor seinem Engagement in Israel bereits in Italien, Spanien und Russland.