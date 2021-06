Supercup: NBA-Star Dennis Schröder "eher nicht dabei"

Dennis Schröder kommt wohl gar nicht, die Berliner Meisterspieler kommen erst am Sonntag. Beim Supercup in Hamburg muss Bundestrainer Henrik Rödl in der Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation ziemlich improvisieren.

Noch ist Dennis Schröder nicht in Hamburg eingetroffen. Wann der NBA-Star kommt? Ob er überhaupt kommt? Auf diese Fragen fehlen dem Deutschen Basketball Bund (DBB) echte Antworten. "Wir haben noch keine komplette Klarheit", sagte Bundestrainer Henrik Rödl einen Tag vor dem Supercup. Der 27-Jährige sei wohl "eher nicht" dabei. Und so häufen sich die Probleme für die Nationalmannschaft.

Eigentlich geht es in der ohnehin kurzen Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) darum, sich einzuspielen, taktische Dinge auszuprobieren. Nicht ganz einfach, wenn der Regisseur fehlt.

"Die Lage bei Dennis ist, dass er natürlich zu uns stoßen will und kann, sobald es ihm möglich ist. Wir haben noch nicht genau ausgemacht, wann das sein wird", sagte Rödl. Die Frage nach Schröders Aufenthaltsort wollte er nicht beantworten, betonte aber: "Wir stehen in ganz engem Kontakt mit ihm."

Was Schröder (Los Angeles Lakers) davon abhält, nach Hamburg zu kommen, ist völlig unklar. "Er wird vielleicht in Heidelberg zur Mannschaft dazustoßen", sagte Rödl. Dort bestreitet die DBB-Auswahl am 24. Juni ihre Generalprobe gegen den Senegal. Fehlt der Point Guard auch da, würde er ohne vorherigen Einsatz in Split auflaufen.

Doch damit nicht genug. Niels Giffey, Maodo Lo und Johannes Thiemann vom alten und neuen deutschen Meister Alba Berlin haben nach dem Bundesliga-Finale frei bekommen und reisen erst am Sonntag nach Hamburg. Ins Mannschaftstraining soll das Trio dann in Heidelberg einsteigen. Heißt: ein Testspiel.

Stören die Personalprobleme die Vorbereitung? "Sehr", sagte Center Johannes Voigtmann: "Wir haben das Mindset gehabt: Wer da ist, ist da. Das ist natürlich nicht optimal. Aber was sollen wir machen?"

DBB: "Haben große Fehler gemacht"

Am Freitag geht es beim Supercup zum Auftakt gegen Tschechien, am Samstag gegen Tunesien, möglicher Gegner ab dem Halbfinale beim Quali-Turnier in Kroatien. Zum Abschluss am Sonntag ist das DBB-Team dann gegen Italien gefordert (alle 20.30 Uhr). Das zwölfköpfige Aufgebot stellt sich selbst auf.

"Wir haben ein sehr hochkarätiges Turnier", so Rödl: "Die Tunesier sind in unserer Gruppe, deshalb ist es ein brisanteres Match als sonst." Ihm sei "klar, dass die Vorbereitung sehr, sehr kurz war". Deshalb steige die Bedeutung des Turniers.

Jede Menge Baustellen, aber längst nicht alle. Wegen der Nominierung von Joshiko Saibou, der im Vorjahr mit Teilnahmen an Demos gegen die Anti-Coronamaßnahmen und kruden Thesen für Kopfschütteln gesorgt hatte, gab es reichlich Kritik.

"Wir haben als Verband große Fehler gemacht", sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres: "Das kann man nicht wegwischen. Dafür möchten wir uns entschuldigen." Man habe die Sachlage und die Tragweite "etwas unterschätzt".

Saibou hatte sich tags zuvor mit einem Video zu Wort gemeldet. "Mir ist wichtig zu sagen, dass ich die Existenz von Corona nicht bezweifle und nie angezweifelt habe", sagte der 31-Jährige in einer Botschaft, die der DBB bei Twitter veröffentlichte.

"Irgendwo hört Meinung auf", sagte Voigtmann zur Affäre. "Joshiko hat sich in Sachen verrannt." Gebe es einen Rückfall, dann "bin ich raus aus der Nationalmannschaft", so Voigtmann: "Oder er ist raus."