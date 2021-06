BBL: Alba Berlin gleicht vor 1000 Zuschauern gegen Ulm aus

Meister Alba Berlin hat sich mit den Fans im Rücken in der Play-off-Halbfinalserie der Basketball Bundesliga (BBL) zurückgemeldet. Der Hauptstadt-Klub entschied am Dienstagabend vor 1000 Zuschauern das zweite Duell mit ratiopharm Ulm 92:78 (47:33) für sich und glich die Best-of-five-Serie damit aus (1:1).

Nationalspieler Maodo Lo war mit 20 Punkten der beste Werfer der Berliner, die im gesamten Spiel nicht einmal zurücklagen. Den Grundstein für den Erfolg legte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses in einem starken ersten Viertel. Als der Vorsprung zu Beginn des Schlussabschnitts auf sieben Punkte schmolz, behielten die Gastgeber einen kühlen Kopf.

Erstmals seit Oktober und erst zum dritten Mal überhaupt in dieser Saison durften aufgrund der sinkenden Inzidenzen wieder Zuschauer ein Alba-Spiel in der Halle verfolgen können. Im Rahmen eines Pilotprojektes hatte der Titelverteidiger für die ausstehenden Heimspiele in den Play-offs die Zulassung von Zuschauern beantragt, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport stimmte diesem Vorhaben zu.

Das dritte Aufeinandertreffen findet am Donnerstag in Ulm (20.30 Uhr) statt.