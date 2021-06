Basketball, Deutschland vs. Mexiko: Olympia-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutschen Basketballer starten heute gegen Mexiko die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Quali-Auftakt live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Am 23. Juli starten die Olympischen Spiele in Tokio. Die deutschen Basketballer müssen sich für das Großereignis jedoch noch qualifizieren. Insgesamt kämpfen noch 24 Nationen, die in vier Sechser-Gruppen eingeteilt sind, um die Teilnahme an den Spielen in Japan.

Die Sechser-Gruppen sind jeweils in weitere zwei Gruppen - eine Gruppe A und eine Gruppe B - eingeteilt. Die beiden Gruppenersten und -zweiten ziehen dann ins Halbfinale ein.

Basketball, Deutschland vs. Mexiko: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Das DBB-Team wurde dabei der Gruppe, die in Split (Kroatien) um ein Olympiaticket kämpft, zugelost. Als erster von zwei Gegnern steht am heutigen Dienstag, den 29. Juni, der DBB-Auswahl Mexiko gegenüber. Die Partie findet um 16.30 Uhr statt.

Mit Dennis Schröder, Guard bei den Los Angeles Lakers, wird ein Starspieler der deutschen Nationalmannschaft fehlen. Als Grund wurden die "enormen Versicherungsanforderungen", die für den Verband "nicht erfüllbar" seien, genannt.

"Wir haben volles Verständnis für die Situation von Dennis und großen Respekt vor den Anforderungen an einen Profisportler, der sich für die Nationalmannschaft engagiert. Wir haben bis zuletzt um eine Lösung gekämpft, aber die war leider nicht zu finden", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Auch Daniel Theis, Maxi Kleber, Ismet Akpinar und Paul Zipser sind nicht dabei.

© getty Lakers Guard Dennis Schröder ist beim Qualifikationsturnier nicht dabei.

Gruppe A:

Deutschland kämpft in der Gruppe A mit Russland und Mexiko ums Weiterkommen. Im Falle eines Erreichen des Halbfinales würde man, abhängig von der Platzierung, auf Tunesien, Kroatien oder Brasilien treffen.

Rang Nation Spiele S N Körbe Punkte 1 Deutschland 0 0 0 0:0 0 2 Russland 0 0 0 0:0 0 3 Mexiko 0 0 0 0:0 0

Gruppe B

Rang Nation Spiele S N Körbe Punkte 1 Tunesien 0 0 0 0:0 0 2 Kroatien 0 0 0 0:0 0 3 Brasilien 0 0 0 0:0 0

Basketball, Deutschland vs. Mexiko: Olympia-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Den Auftakt der Qualifikation gegen Mexiko überträgt lediglich Magenta Sport live und in voller Länge. Die Übertragung dafür beginnt um 16.20 Uhr, also zehn Minuten vor Tip-Off. Der Anbieter der Telekom zeigt das Spiel im Livestream. Dieser ist kostenlos.

Basketball, Deutschland vs. Mexiko: Olympia-Qualifikation heute im Liveticker

Außerdem habt Ihr auch die Möglichkeit, Deutschland gegen Mexiko im Liveticker zu verfolgen. Bei SPOX tickern wir das ganze Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Minute detailliert und in hoher Frequenz für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker: Deutschland vs. Mexiko.

Deutschland - Olympia-Qualifikation, Spielplan: Die deutsche Gruppe

Nach Mexiko heißt der nächste Gegner der Deutschen am 1. Juli Russland.