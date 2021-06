BBL Playoffs heute live: FC Bayern München vs. Ludwigsburg heute live im Free-TV und Livestream

In den Playoffs der BBL steigt heute das vierte Spiel der Best-of-five-Serie zwischen Bayern München und den Riesen Ludwigsburg. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Stream und Liveticker.

Schon heute Abend können die Bayern ins Finale der BBL-Playoffs 2021 einziehen. Durch einen 81:78-Sieg im dritten Spiel der Best-of-five-Serie gegen Ludwigsburg haben die Münchner nun zwei Matchbälle. Bei einem Sieg würden die Bayern auf 3:1 stellen und könnten fürs Finale planen.

Bayern München vs. Ludwigsburg: Die Best-of-five-Series im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 29.05.2021 20.30 Uhr Riesen Ludwigsburg Bayern München 101:98 2 31.05.2021 19 Uhr Riesen Ludwigsburg Bayern München 72:82 3 02.06.2021 20.30 Uhr Bayern München Riesen Ludwigsburg 81:78 4 04.06.2021 20.30 Uhr Bayern München Riesen Ludwigsburg -:- 5 06.06.2021 15 Uhr Riesen Ludwigsburg Bayern München -:-

Bayern München vs. Ludwigsburg heute live im Free-TV und Livestream

Die vierte Partie der Bayern gegen die Riesen Ludwigsburg wird live, exklusiv und in voller Länge bei Magenta Sport gezeigt. Telekom-Kunden können das Magenta-Sport-Paket zwölf Monate kostenlos nutzen, danach fallen Gebühren in Höhe von 4,95 Euro an.

Wer kein Telekom-Kunde ist, zahlt ab dem ersten Monat. Das Monatsabo kostet 16,95 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 9,95 Euro pro Monat. Ebenso gibt es das Spiel auch im Livestream bei Magenta Sport zu sehen. Hier geht es zum kostenpflichtigen Livestream.

Bayern München vs. Ludwigsburg: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Auch hier bei uns könnt Ihr die Partie mitverfolgen. In unserem kostenlosen SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine Highlights der Best-of-five-Series.

Bayern München vs. Ludwigsburg: Bayern mit zwei Matchbällen

Auf dem Weg zum erhofften Double fehlt Pokalsieger Bayern München in der BBL nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale. Im dritten Spiel des Play-off-Halbfinales gegen die MHP Riesen Ludwigsburg holte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri einen 81:78 (37:39)-Zittersieg und führt in der Best-of-five-Serie 2:1. Damit haben die Bayern zwei Matchbälle.

Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit Probleme, hielten das Spiel aber vor allem wegen ihrer guten Dreierquote (58 Prozent) offen. Im dritten Viertel zogen die Bayern um die Topscorer Vladimir Lucic und Wade Baldwin (beide 22 Punkte) durch einen 13:0-Lauf etwas davon. Ludwigsburg, bestes Team der Hauptrunde, stemmte sich vergeblich gegen die zweite Niederlage nacheinander. Bester Werfer der Gäste war Liga-MVP Jaleen Smith (29 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists).

Durch den Erfolg können die Münchner zu Hause alles klar machen. Das vierte Spiel findet am Freitag (20.30 Uhr) erneut im Audi Dome statt. Sollten die MHP Riesen gewinnen, fällt die Entscheidung am Sonntag in Ludwigsburg. Die Bayern können zum zweiten Mal nach 2018 das Double aus Meisterschaft und Pokal holen.