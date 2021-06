BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der BBL steht heute das vierte Finalspiel zwischen dem FC Bayern München Basketball und Alba Berlin auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Wird am heutigen Sonntag, 13. Juni, der deutsche Basketball-Meister gekürt? Nur 24 Stunden nach dem dritten Spiel in der Finalserie nach dem Modus "Best-of-Five" zwischen dem FC Bayern München Basketball und Alba Berlin treffen die beiden Finalisten im vierten Spiel wieder aufeinander. Auch das vierte Finalspiel findet im Münchner Audi Dome statt. In diesem dürfen sich 1300 Zuschauer die Partie ansehen.

Nach dem 81:69-Sieg am gestrigen Samstag fehlt Alba Berlin nur noch ein Erfolg zur Titelverteidigung. Das wollen die Bayern-Basketballer aber mit Sicherheit verhindern und ein fünftes Finalspiel am kommenden Dienstag in Berlin erzwingen.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im TV und Livestream

Spiel vier zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin wird heute live im Free-TV, im Pay-TV und im Livestream übertragen. Ihr habt also die volle Auswahl. In den folgenden Abschnitten zeigen wir, welche Anbieter das Spiel wie live zeigen.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV ist heute wieder Sport1 verantwortlich. Der Sportsender, der auch ein mögliches fünftes Finalspiel live übertragen wird, geht rechtzeitig zum Tip-Off um 15 Uhr auf Sendung.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im Pay-TV

Magenta Sport, der Bezahlsender derTelekom zeigt das Duell live im Pay-TV. Die Übertragung mit Moderator Jan Lüdeke, Kommentator Michael Körner und Experte Alex Vogel beginnt um 14.45 Uhr.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute live im Livestream

Bei Magenta Sport und Sport1 könnt Ihr das Spiel auch im Livestream verfolgen. Der Livestream von Magenta Sport ist kostenpflichtig, der von Sport1 ist kostenlos.

Telekom-Kunden können das Magenta-Sport-Angebot ein ganzes Jahr lang völlig kostenfrei testen. Nach Ablauf des Gratisjahres fallen dann für das Abonnement 4,95 Euro pro Monat an.

Nicht-Telekom-Kunden müssen etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn sie Magenta Sport buchen. Ohne Gratisjahr kostet Euch das Monatsabo 16,95 Euro pro Monat, das Jahresabo ist mit einer monatlichen Gebühr in Höhe von 9,95 Euro versehen.

BBL Finale FC Bayern München Basketball vs. Alba Berlin: Spiel 4 heute im Liveticker

SPOX berichtet vom vierten Finalspiel zwischen Bayern München und Alba Berlin in Form eines ausführlichen Livetickers. Schaut rein und seid hautnah dabei, wenn möglicherweise der Meister gekürt wird.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München vs. Alba Berlin.

BBL Finale Alba Berlin vs. FC Bayern München Basketball: Die Serie im Überblick