Basketball, Deutschland vs. Russland: Olympia-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft bei der Olympia-Qualifikation heute in seinem zweiten Gruppenspiel auf Russland. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ist Deutschland bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr im Basketball-Turnier vertreten? Nach dem ersten Spiel bei der Olympia-Qualifikation in Split ist die Chance darauf noch vorhanden. Nach einer durchschnittlichen Leistung gewann das DBB-Team am Dienstag mit 82:76 gegen Mexiko.

Im zweiten Gruppenspiel trifft die DBB-Auswahl am heutigen Donnerstag, den 1. Juli, auf Russland. Das Spiel beginnt um 16.30 Uhr. Da Russland gestern Mexiko unterlag, ist Deutschland bei einem Sieg gegen Russland Gruppensieger. Allerdings droht der DBB-Auswahl auch noch das Verpassen des Halbfinals. Verliert Deutschland, stünden alle drei Teams bei einem Sieg und einer Niederlage. In diesem Fall wäre ausschlaggebend, wie hoch die Niederlage ausfällt.

Aus jeder der zwei Dreiergruppen qualifizieren sich der jeweils Erste und Zweite für das Halbfinale. In diesem geht es dann Überkreuz (Erster gegen Zweiter) um den Einzug ins Finale, dessen Sieger nach Tokio fährt. Deutschland muss beim Olympia-Qualifikationsturnier ohne Dennis Schröder, Daniel Theis, Maxi Kleber, Isaiah Hartenstein und Ismet Akpinar auskommen.

Gruppe A:

Rang Nation Spiele S N Körbe Punkte 1 Mexiko 2 1 1 148:146 3 2 Deutschland 1 1 0 82:76 2 3 Russland 1 0 0 64:72 1

Gruppe B

Rang Nation Spiele S N Körbe Punkte 1 Brasilien 2 2 0 177:124 4 2 Tunesien 1 0 1 57:83 1 3 Kroatien 1 0 1 67:94 1

Basketball, Deutschland vs. Russland: Olympia-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Spiel zwischen Deutschland und Russland heute nicht live übertragen - dennoch könnt Ihr es live und kostenlos verfolgen. MagentaSport zeigt die Begegnung heute ab 16.20 Uhr in einem kostenlosen Livestream.

Diesen könnt Ihr nach dem Download der MagentaSport-App im Play Store oder im App Store auf verschiedenen Endgeräten verfolgen.

Basketball, Deutschland vs. Russland: Olympia-Qualifikation heute im Liveticker

SPOX bietet zum Olympia-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Russland einen ausführlichen Liveticker an. Schaut rein und verfolgt, ob Deutschland dem Ziel Olympia einen Schritt näher kommt.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland vs. Russland.

Deutschland vs. Russland - Olympia-Qualifikation: Der Spielplan im Überblick