Es geht ins entscheidende 5. Spiel: Heute trifft der FC Bayern Basketball bei Armani Mailand im Viertelfinale der Euro League an. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Ihre beiden Heimspiele haben die Basketballer der FC Bayern in der EuroLeague zuletzt gewonnen: Mit 85:79 und 85:82 siegten die Münchener gegen Armani Mailand und hielten die Serie damit am Leben.

Nun geht es wieder in die italienische Modestadt. Dort unterlagen die Korbjäger des FCB zu Beginn der Serie zweimal, 78:79 im ersten Spiel und 69:80 im zweiten. Folgt heute der erste Auswärtserfolg und der damit verbundene Einzug ins Final Four?

Alle Infos zur Übertragung der Partie des FC Bayern Basketball bei Armani Mailand heute live im TV und Livestream findet Ihr hier.

FC Bayern Basketball, Übertragung: Spiel 5 in der EuroLeague Viertelfinale gegen Armani Mailand heute live im TV und Livestream

Leider wird es keine Free-TV-Übertragung der alles entscheidenden fünften Partie im Viertelfinale der EuroLeague geben. Es gibt dennoch eine Möglichkeit, an Livebilder von FC Bayern vs. Armani Mailand zu kommen.

FC Bayern Basketball, Übertragung: Spiel 5 in der EuroLeague Viertelfinale gegen Armani Mailand heute live im TV

Vor dem Fernseher seid Ihr heute bei MagentaSport live dabei. Der kostenpflichtige Sender im Angebot der Telekom hält die Übertragungsrechte an der kompletten Euro League.

Für Telekom-Kunden kostet der Zugriff auf den Sender im ersten Jahr nichts, anschließend geht es für 4,95 Euro monatlich weiter.

Wer kein Telekom-Kunde ist, muss stattdessen für ein Abonnenment zahlen. So kostet das Monatsabo 16,95 Euro und das Jahresabo 9,95 Euro monatlich.

FC Bayern Basketball, Übertragung: Spiel 5 in der EuroLeague Viertelfinale gegen Armani Mailand heute live im Livestream

Auch per Livestream kommt Ihr ausschließlich mit MagentaSport an Livebilder des Spiels. Wer also mit seinem mobilen Endgerät dabei sein möchte, braucht einen ebenfalls kostenpflichtigen Zugang für Magentasport.de.

FC Bayern Basketball gegen Armani Mailand im Viertelfinale der EuroLeague - Serie, Spiele

Spannender geht es nicht. Nach einem 0:2-Rückstand in der Viertelfinalserie gegen Armani Mailand haben die Basketballer des FC Bayern zuletzt ausgeglichen.

Im heutigen, alles entscheidenden Spiel geht es somit um den Einzug ins Halbfinale der EuroLeague.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 20.4. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball 79:78 22.4. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball 80:69 28.4. 20.45 Uhr FC Bayern Basektball Armani Mailand 85:79 30.4. 20.45 Uhr FC Bayern Basektball Armani Mailand 85:82 4.5. 20.45 Uhr Armani Mailand FC Bayern Basektball

Basketball, EuroLeague: Das Viertelfinale im Überblick

Ein Team hat es bereits durchs Viertelfinale geschafft, ZSKA Moskau steht nach dem 3:0 gegen Fenerbahce im Halbfinale der diesjährigen Euro League.

In den übrigen drei Serien geht es hingegen spannender zu, dreimal steht ein fünftes Spiel an.