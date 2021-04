FC Bayern Basketball gegen Armani Mailand vor EuroLeague-Aus

Bayern München ist in der EuroLeague nach seiner zweiten Niederlage im Playoff-Viertelfinale unter Siegzwang geraten. Nach der 69:80 (29:47)-Abfuhr bei Titelkandidat Armani Mailand muss das Team von Münchens Trainer Andrea Trinchieri das dritte Duell in der Best-of-five-Serie am Mittwoch (28. April) in eigener Halle gewinnen, um weiter eine Chance auf einen Platz beim "Final Four" zu behalten.

Anders als bei ihrer 78:79-Auftaktniederlage gegen das italienische Topteam zwei Tage zuvor in letzter Sekunde konnten die Bayern die Mailänder nicht überraschen. Früh schon geriet Trinchieris Mannschaft deutlich in Rückstand, der zunächst auch noch weiter anwuchs.

Trotz Vorteilen in einer Druckphase zu Beginn der zweiten Hälfte gelang den Münchnern, die als erste deutsche Mannschaft an den Play-offs der europäischen Königsklasse teilnehmen, nicht mehr der erhoffte Anschluss. Kein Trost war für den deutschen Ex-Meister, dass sein Star Wade Baldwin durch 23 Punkte zum erfolgreichsten Werfer des Spiels avancierte.