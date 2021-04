FC Bayern Basketball in der Euro League, Übertragung: Spiel 1 im Viertelfinale gegen Armani Mailand live im TV und Livestream

Die Basketballer des FC Bayern spielen heute in der Euroleague bei Armani Mailand. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das erste Viertelfinalspiel der Playoffserie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Basketball: Euroleague-Viertelfinale Spie 1 Armani Mailand - FC Bayern: Termin, Ort, Infos

Die Basketballer des FC Bayern München schreiben am heutigen Dienstag, 20. April, Geschichte. Zum ersten Mal tritt eine deutsche Mannschaft zu einem Playoff-Spiel im Viertelfinale an. Das erste Spiel in der Serie gegen Armani Mailand beginnt um 20.45 Uhr im Mediolanum Forum in Mailand.

Bayern München qualifizierte sich nach 34 Hauptrundenspielen als Fünfter für die Playoffs. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri spielte eine starke Saison. Jetzt wartet mit Armani Mailand ein hohes Tier im europäischen Vereins-Basketball. Bekanntester Name beim Hauptrundenvierten ist der spanische Aufbauspieler Sergio Rodriguez. Zwei Spieler im starken Mailänder Kader sind in Deutschland bestens bekannt. Kyle Hynes spielte in der Saison 2010/11 für Brose Bamberg, Malcolm Delaney in der Saison 2013/14 sogar beim FC Bayern.

Das Viertelfinale der Euroleague wird nach dem Modus "best-of-five" gespielt. Das heißt, dass drei Siege zum Erreichen des Halbfinales notwendig sind. In der Serie zwischen Armani Mailand und dem FC Bayern finden die beiden ersten Spiele in Mailand statt, Spiel 3 und ein mögliches viertes Spiel dann in München. Steht es dann 2:2, wird die Entscheidung in Mailand fallen.

Euroleague: das Viertelfinale im Überblick

Team 1 Team 2 FC Barcelona (1. der Hauptrunde) Zenit St. Petersburg (8.) ZSKA Moskau (2. ) Fenerbahce Istanbul (7.) Anadolu Efes Istanbul (3.) Real Madrid (6.) Armani Mailand (4.) FC Bayern München (5.)

Basketball, Euroleague: Spiel 1 Armani Mailand - FC Bayern heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Königsklasse im europäischen Basketball liegen in dieser Saison bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom überträgt alle Spiele live im Pay-TV und im Livestream. Die Übertragung beginnt heute um 20.30 Uhr. Das Spiel kommentieren wird Michael Körner.

MagentaSport ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos. Danach kostet ein Abo 4,95 Euro im Monat. Auch wenn Ihr nicht Kunde bei der Telekom seid, könnt Ihr das Spiel zwischen Armani Mailand und den Basketballern des FC Bayern live sehen - und zwar im Livestream. Zuvor müsst Ihr ein Abo abschließen. Entweder ein Monatsabo für 16,95 Euro oder ein Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat.

Basketball, Euroleague: Spiel 1 Armani Mailand - FC Bayern heute im Liveticker

Ihr braucht eine Alternative zur Live-Übertragung auf MagentaSport? Dann empfehlen wir den Liveticker von SPOX. In diesem verpasst Ihr nichts vom ersten Viertelfinalspiel des FC Bayern in der Euroleague.

Hier geht's zum Liveticker Armani Mailand - FC Bayern München.

Hier geht's zur Tagesübersicht.